MLB》金河成捨4.9億台幣約成自由球員 傳洋基、勇士都有興趣

金河成。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟進入休賽季，勇士30歲韓籍游擊手金河成跳出明年1600萬美元（約新台幣4.9億元）的選擇權，成為自由球員。根據大聯盟官網記者包曼（Mark Bowman）指出，除了勇士隊外，洋基隊可能有興趣簽下金河成。

金河成今年季前以2年2900萬美元加盟光芒，他去年季後動右肩手術，今年直到美國時間7月4日才回到大聯盟。金河成接著又出現下背部發炎的傷勢，他在9月1日轉戰勇士。

請繼續往下閱讀...

來到亞特蘭大後，金河成為勇士出賽24場，交出3轟、12分打點，打擊率2成53的表現。金河成整季出賽48場，貢獻5轟、17分打點，打擊率2成34，整體攻擊指數為0.684。

勇士隊本季主要的游擊手是艾倫（Nick Allen），但這位27歲好手今年出賽135場，沒有出現全壘打，有22分打點，打擊率僅2成21，OPS為0.535。

金河成。（資料照，法新社）

包曼撰文指出，金河成今年受到傷勢影響缺陣大多比賽，仍是目前自由市場上最好的游擊手。藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）在進攻能力，會成為FA市場最具有吸引力的游擊手，但他的守備進階數據FRV（Fielding Run Value）為「-10」排今年所有游擊手最糟。

金河成的經紀人是知名經紀人波拉斯（Scott Boras），大聯盟官網分析，金河成有機會獲得一份平均年薪至少2000萬美元的合約。金河成在2023年教士隊時期貢獻17轟、OPS為0.749、勝利貢獻值（WAR）5.4，該年獲得國聯工具人金手套獎。

包曼提到，勇士隊仍有可能與金河成簽下多年合約，但如今面臨競爭。如果洋基隊追求金成河或是其他的游擊手，原本的洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）可能會成為勇士隊的一個選項。

曾是2023年美聯游擊金手套的沃爾普，今年表現欠佳，整季出現19次守備失誤並列美聯最多，守備進階數據FRV為「-5」。沃爾普本季例行賽交出19轟、72分打點，打擊率2成12的表現。

沃爾普。（資料照，路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法