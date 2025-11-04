自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》金河成捨4.9億台幣約成自由球員 傳洋基、勇士都有興趣

2025/11/04 10:48

金河成。（資料照，路透）金河成。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟進入休賽季，勇士30歲韓籍游擊手金河成跳出明年1600萬美元（約新台幣4.9億元）的選擇權，成為自由球員。根據大聯盟官網記者包曼（Mark Bowman）指出，除了勇士隊外，洋基隊可能有興趣簽下金河成。

金河成今年季前以2年2900萬美元加盟光芒，他去年季後動右肩手術，今年直到美國時間7月4日才回到大聯盟。金河成接著又出現下背部發炎的傷勢，他在9月1日轉戰勇士。

來到亞特蘭大後，金河成為勇士出賽24場，交出3轟、12分打點，打擊率2成53的表現。金河成整季出賽48場，貢獻5轟、17分打點，打擊率2成34，整體攻擊指數為0.684。

勇士隊本季主要的游擊手是艾倫（Nick Allen），但這位27歲好手今年出賽135場，沒有出現全壘打，有22分打點，打擊率僅2成21，OPS為0.535。

金河成。（資料照，法新社）金河成。（資料照，法新社）

包曼撰文指出，金河成今年受到傷勢影響缺陣大多比賽，仍是目前自由市場上最好的游擊手。藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）在進攻能力，會成為FA市場最具有吸引力的游擊手，但他的守備進階數據FRV（Fielding Run Value）為「-10」排今年所有游擊手最糟。

金河成的經紀人是知名經紀人波拉斯（Scott Boras），大聯盟官網分析，金河成有機會獲得一份平均年薪至少2000萬美元的合約。金河成在2023年教士隊時期貢獻17轟、OPS為0.749、勝利貢獻值（WAR）5.4，該年獲得國聯工具人金手套獎。

包曼提到，勇士隊仍有可能與金河成簽下多年合約，但如今面臨競爭。如果洋基隊追求金成河或是其他的游擊手，原本的洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）可能會成為勇士隊的一個選項。

曾是2023年美聯游擊金手套的沃爾普，今年表現欠佳，整季出現19次守備失誤並列美聯最多，守備進階數據FRV為「-5」。沃爾普本季例行賽交出19轟、72分打點，打擊率2成12的表現。

沃爾普。（資料照，路透）沃爾普。（資料照，路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中