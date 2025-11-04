自由電子報
世界盃資格賽》16人名單林書緯成亮點 阿提諾重返國家隊意願高

2025/11/04 10:09

林書緯（中）。（資料照，記者林正堃攝）林書緯（中）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年FIBA世界盃資格賽預計11月底登場，今天籃協公布24人和16人名單，旅外好手陳盈駿、林庭謙等熟悉面孔入列，其他亮點包含首次入選國家隊的新北國王後衛林書緯，還有這季重返台灣職籃的「新台灣人」阿提諾。籃協副秘書長張承中透露，阿提諾對於重返國家隊的意願很高，但現在還是先以高柏鎧為主。

籃協今天公布16人和24人名單，24人國手名單包括陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、陳又瑋、林秉聖、阿巴西、關達祐、李家慷、盧峻翔、林信寬、葉惟捷、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、蔡宸綱、藍少甫、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、譚傑龍、曾祥鈞以及阿提諾。

至於16人國手名單則縮減到陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、曾祥鈞以及阿提諾。

教練團方面，除了繼續由圖齊擔任總教練，還包括經理楊勝凱、翻譯董晉嘉、教練楊宜峰、楊哲宜、吳正杰、情蒐柯煥為、體能教練黃冠為、防護員林得民以及杜瑞煌。

不過，籃協也公告，目前在16人名單中的高錦瑋、馬建豪、胡瓏貿和在24人名單中的林信寬都不會參賽，之後這些球員的空缺會另外再尋覓合適人選補上。

這次名單中最大亮點是首度參與國家隊的林書緯，他在賽季尾聲正式取得FIBA認定的本土球員身分，他也一直希望能代表台灣男籃參賽，如今如願入選，表現令外界相當期待。

除了林書緯，這季重返台灣職籃披上桃園領航猿戰袍的阿提諾，這次也被列在16人名單內。張承中指出，阿提諾很有意願也展現高度熱忱，但現階段還是先以高柏鎧為主，「圖齊教練的想法還是希望為國家隊找到最完整的人才，因此在阿提諾有意願的情況下，先將他列入16人名單，若有其他突發狀況、名單會變動情況下，阿提諾也能成為即戰力。」

阿提諾。（資料照，記者陳志曲攝）阿提諾。（資料照，記者陳志曲攝）

