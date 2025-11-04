自由電子報
MLB》道奇驚喜慶生！ 超級I人佐佐木朗希害羞跳舞嗨翻全場（影音）

2025/11/04 11:01

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇達成2連霸，今天舉行封王遊行嗨翻洛杉磯，全隊也在主場為佐佐木朗希慶生。

遊行終點來到道奇主場，在球員致詞環節中，老將羅哈斯（Miguel Rojas）突然呼喊今天過24歲生日的佐佐木朗希來到台前，被點名的朗希一開始露出驚訝的表情。

隨後現場播放朗希的出場曲〈Bailalo Rocky〉，羅哈斯與其他球員立刻隨音樂起舞，並示意朗希一起跳，靦腆的朗希雖然害羞，但仍高舉右手隨節奏擺動，全場球迷爆出熱烈歡呼，氣氛推向高潮。

事實上，先前羅哈斯就曾向媒體表示：「我還沒看過朗希跳這首歌，但如果我們贏得世界大賽冠軍，我一定要讓他跳！」如今這番話真的成真。

佐佐木朗希在季後賽擔任守護神角色，屢屢建功幫助球隊，獲得「大魔神」封號，他一共登板9場，有3次救援成功、2次中繼成功，累積10.2局投球丟1分，防禦率0.84、每局被上壘率1.03。

