MLB》有意願為台征戰經典賽 「費仔」費爾柴德遭光芒DFA

〔體育中心／綜合報導〕根據坦帕灣光芒的消息指出，陣中29歲台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天遭到球團指定讓渡（designated for assignment，簡稱DFA）。

今年費爾柴德在春訓時被紅人DFA後交易到勇士，但只出賽28場，繳出.216/.273/.333的打擊三圍，有2分打點但沒有全壘打，OPS+70，隨後又遭勇士指定讓渡後轉戰光芒，但來到新球隊後一場未打就拉傷右側腹斜肌，進入10天傷兵名單直到球季結束。

費爾柴德在今年季前曾表態，想要代表台灣出戰明年的世界棒球經典賽，不過受到傷勢影響能否順利為台效力，仍要等待進一步的資訊，「費仔」生涯在大聯盟5個球季，繳出.223的打擊率與.689的OPS，累計18支全壘打，OPS+86。

除了費爾柴德外，光芒也將右投手費奧多（Alex Faedo）、阿克頓（Garrett Acton）、布許利（Caleb Boushley）、葛伯（Joey Gerber）與威考斯（Cole Wilcox）給DFA，並將右投手畢格（Hunter Bigge）、羅德里奎茲（Manuel Rodríguez）、外野手德盧卡（Jonny DeLuca）以及王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）從傷兵名單中移除。

