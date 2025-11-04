自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》道奇2連霸讓工具人嗨到髒話連發 「我們就是XX的王朝！」

2025/11/04 12:02

道奇工具人K.赫南德茲（中）。（歐新社）道奇工具人K.赫南德茲（中）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇達成2連霸偉業，今天在洛杉磯市中心舉辦奪冠遊行，最後回到道奇球場與球迷們同歡慶助。道奇工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）在主舞台上發表演說，「我的隊友們一直都很謙虛，但我想是時候說這些了。6年拿3冠如何？連2年奪冠怎麼樣？我們就是XX的王朝，寶貝。」

「我希望這些道奇球迷們玩得開心，因為他們值得這些。」K.赫南德茲在奪冠遊行時露出上半身、並受訪說，「他們整年支持我們，我們現在是二連霸冠軍。」

「大家一直在問有關王朝的問題。」K.赫南德茲表示，「6年拿3冠如何？2連霸怎麼樣？沒錯，我們就是他X的王朝，寶貝。而且我想趁這個時刻致歉...對誰都不道歉！三連霸想幹嘛就幹嘛。」

K.赫南德茲今年季後賽扮演關鍵角色，包含世界大賽第6戰9局下的超神再見雙殺守備，幫助道奇逼出生死第7戰。K.赫南德茲今年季後賽出賽17場，貢獻1轟、7打點，打擊率2成50的表現。

道奇工具人K.赫南德茲（中）。（歐新社）道奇工具人K.赫南德茲（中）。（歐新社）

道奇工具人K.赫南德茲。（歐新社）道奇工具人K.赫南德茲。（歐新社）

