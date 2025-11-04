自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸進塞揚獎決選名單成日本第4人 挑戰亞洲第一紀錄有難度

2025/11/04 11:26

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）今公布本季年度獎項決選名單，道奇日本強投山本由伸入圍塞揚獎決選名單，成為史上第4人日本選手，要挑戰首位奪得塞揚獎的亞洲球員仍有難度。

山本由伸今年成為道奇王牌，整季先發30場豪取12勝是全隊最多，另吞8敗，防禦率2.49，共投173.2局賞201次三振，被打擊率1成83，每局被上壘率為0.99。

山本由伸成為自2013年的達比修有和岩隈久志，以及2020年的達比修有、前田健太以來，第4位日本選手入圍塞揚獎決選名單。達比修有曾在2013年獲美聯塞揚獎決選名單第2，岩隈久志該年排第3；前田健太在2020年賽季獲美聯塞揚獎決選名單第2，達比修有則排國聯第2。

另兩位入圍塞揚獎決選名單的選手，分別是費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）、海盜王牌史基斯（Paul Skenes）。

桑契斯本季先發32場拿到13勝、防禦率2.50，共投202局賞212次三振；史基斯今年先發10場，交出10勝10敗，防禦率僅1.97，是今年的國聯防禦率王，合計投187.2局賞216次三振。

山本由伸在世界大賽出賽3場有2場先發，包含G7「中0日特攻」，後援2.2局無失分，幫助道奇達成21世紀首支二連霸球隊，但年度獎項並不計入季後賽成績。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

