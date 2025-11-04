自由電子報
NBA》「字母哥」砍33分還上演絕殺！率公鹿作客擊敗溜馬

2025/11/04 12:02

亞德托昆波本場砍33分還上演絕殺，帶領公鹿擊敗溜馬。（法新社）亞德托昆波本場砍33分還上演絕殺，帶領公鹿擊敗溜馬。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客溜馬主場的公鹿，靠著當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）上演絕殺，幫助球隊以117：115拿下勝利。

公鹿前3節靠著亞德托昆波、羅林斯（Ryan Rollins）與庫茲馬（Kyle Kuzma）幫助球隊取得領先，而溜馬雖也有西亞卡姆（Pascal Siakam）、傑克森（Isaiah Jackson）與內史密斯（Aaron Nesmith）的協力合作，但仍以7分落後給公鹿。

比賽進入末節，公鹿依舊火力輸出，甚至一度領先多達12分，但溜馬還未放棄比賽，靠著傑克森、西亞卡姆與沃克（Jarace Walker）的追分之下，在剩下不到3分鐘時扳平戰局，一路到剩下15秒時仍是戰成平手，但在比賽時間到點之前，亞德托昆波一記中距離後仰跳投上演絕殺，讓公鹿最終還是帶走勝利。

公鹿今天有6人得分上雙，其中「字母哥」21投14中，包括1記三分與罰球9投4中，砍下全場最高的33分，其次就是板凳出發的攻下15分的庫茲馬。溜馬部分，西亞卡姆進帳32分為全隊最多，外帶5籃板8助攻3抄截1阻攻，傑克森緊隨其後挹注21分10籃板。

