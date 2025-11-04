NBA》狀元「旗子哥」決勝時刻出手挨鍋 KD繳21分助火箭收4連勝

杜蘭特。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭今天在主場迎戰獨行俠，A.湯普森（Amen Thompson）飆出全隊最高27分，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻21分，助隊以110：102擊退獨行俠（Kevin Durant），收下4連勝。

火箭這季迎來杜蘭特，盼在有經驗的球員帶領下能打出新風貌，近期他們也收下3連勝。獨行俠方面，A.戴維斯（Anthony Davis）、厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣，狀元「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）表現備受矚目。

請繼續往下閱讀...

火箭和獨行俠在上半場你來我往，雖然杜蘭特發揮受限制，半場拿下10分，但隊友A.湯普森前兩節一人包辦20分全場最高， 半場結束火箭暫時以58：55領先。獨行俠方面，上半場華盛頓（P.J. Washington）13分最高，佛拉格12分次之。

易籃後，獨行俠一度超車，但森根（Alperen Sengun）、A.哈勒戴（Aaron Holiday）接力得分，助火箭討回領先，並帶著3分優勢進入決勝節。

獨行俠在末節持續緊追，克里斯蒂（Max Christie）三分球加上加佛德（Daniel Gafford）放進兩分，一度追到1分差，但杜蘭特回敬兩顆三分球，雙方進攻有來有往。終場前2分鐘火箭隊還有1分領先，森根拋投放進助隊擴大到105：102，隨後獨行俠雖有進攻機會，但都沒能把握，而佛拉格在最後關頭無力突破，出手還被賞了火鍋，只能眼看對手收下4連勝。

火箭今天3人得分破20分，湯普森27分，森根貢獻26分、11籃板，杜蘭特21分、6籃板、5助攻；獨行俠方面，華盛頓飆出全場最高29分、12籃板，佛拉格12分。

佛拉格。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法