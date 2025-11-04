自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》洋基工程簽下173公分傑克森 組天龍地虎洋將組合

2025/11/04 12:09

洋基工程簽下傑克森。（洋基工程提供）洋基工程簽下傑克森。（洋基工程提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG洋基工程籃球隊今宣布簽下173公分美籍後衛傑克森（Loren Cristian Jackson），強化球隊後場戰力。

現年28歲的傑克森來自美國芝加哥，就讀NCAA一級阿克倫大學，大三賽季場均19.9分、4.4助攻，三分命中率達到42.8%，獲得中部聯盟（Mid-American Conference）年度最佳球員，入選年度第一隊。

傑克森畢業後展開職業生涯，先後效力法國甲級聯賽和波蘭聯賽，憑藉切入突破和優異的傳球視野，搭配精準的外線，屢屢上演飆分秀，成為球隊火力與串聯團隊的核心角色。

傑克森表示：「很高興能來到台灣加入洋基工程，展開全新的挑戰。我們是一支年輕充滿活力的新球隊，我會善用我的優勢，用速度、外線和領導力激發團隊，和大家一起朝目標前進。希望能幫助年輕球員，提升後場深度，帶領球隊展現最強的競爭力。」

總經理錢韋成表示：「傑克森的加入讓我們能展現更快速更流暢的球風，也為團隊帶來更多經驗。我們擁有聯盟最高的庫薩斯和最嬌小的傑克森，這對『天龍地虎』組合，期待在禁區和後場快速反擊都能打出化學效應，帶領球隊衝擊接下來的每一場比賽。」

