體育 棒球 MLB

世界大賽》藍鳥球評嘆「更強的球隊沒贏」 道奇工具人秀冠軍照開酸

2025/11/04 13:33

道奇K.赫南德茲。（法新社）道奇K.赫南德茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽G7以5比4逆轉擊敗藍鳥，道奇成為21世紀首支連霸球隊。前藍鳥捕手、現為轉播單位球評的喬瑟夫（Caleb Joseph）就在賽後說，「我認為更好的球隊沒有贏得世界大賽」，這番話引發外國網友們議論。

道奇在世界大賽7戰合計拿26分，敲11發全壘打，團隊打擊率僅2成03；藍鳥在這7場世界大賽中拿到34分，團隊打擊率2成69也優於道奇。不過，道奇在陷入2勝3敗的劣勢下，系列賽G6、G7都贏球，逆轉奪冠完成二連霸。

喬瑟夫在G7賽後轉播中說，「這可能聽起來像酸葡萄，我其實也不在乎，但我認為更好的球隊沒有贏得這個系列賽。我認為藍鳥是更強的球隊，我覺得他們以某種方式打球，這種方式很有感染力，吸引球迷的注意。」

「看到更強的球隊沒有贏，真是令人心痛。這不是要貶低道奇的表現，但藍鳥做對許多事情，他們真的做得非常好。」喬瑟夫說道，

道奇工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）則在社群媒體IG發文開酸喬瑟夫、並秀出世界大賽冠軍獎盃，「我很開心更強的球隊沒有贏。」

