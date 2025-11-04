自由電子報
NBA》「魏少」拿26分無用 約基奇砍34分率金塊擊退國王

2025/11/04 14:19

金塊MVP球星約基奇（左）。（美聯社）金塊MVP球星約基奇（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP球星約基奇（Nikola Jokic）今天砍下本季新高的34分、外帶14次助攻，A.戈登（Aaron Gordon）貢獻20分，幫助金塊以130比124擊敗國王。這也是金塊隊史對戰國王的6連勝。

上季效力金塊的前MVP「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），他在季後賽平均每場貢獻11.7分，幫助金塊挺進次輪。今天魏斯布魯出場時獲得全場丹佛球迷們的歡呼。

此戰前三節打完，金塊以106比93領先。末節一開始國王打出11比4攻勢，包含施洛德（Dennis Schroder）跳投得手後，雙方來到6分差。約基奇、B.布朗（Bruce Brown）這時連續砍進三分，率隊打出一波10比3攻勢拉開分差，讓金塊穩住戰局收下勝利。

魏斯布魯克（左）。（美聯社）魏斯布魯克（左）。（美聯社）

金塊全場6人得分上雙，除了約基奇、A.戈登外，C.布朗（Christian Braun）也拿21分，J.穆雷（Jamal Murray）15分，B.布朗13分，強森（Cameron Johnson）10分。

國王有7人得分上雙，魏斯布魯克今天交出26分、12籃板都是本季新高，沙波尼斯（Domantas Sabonis1）13分17籃板。德羅森（DeMar DeRozan）19分，施洛德18分，拉文（Zach LaVine）、艾利斯（Keon Ellis）各拿15分，尤班克斯（Drew Eubanks）10分。國王輸球後，開季戰績為2勝5敗。

