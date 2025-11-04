自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》特攻挖到寶？ 洋將內馬發威奪單週MVP

2025/11/04 14:11

內馬。（資料照，記者林正堃攝）內馬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北中信特攻洋將內馬（Nemanja Radovic） 在第四週展現穩定火力與關鍵時刻的致勝能力，率領球隊主場週橫掃兩場勝利，最終以亮眼表現獲選為 TPBL 第四週單週最有價值球員。

內馬本週平均上場 25 分鐘，繳出 25 分、8 籃板、2 抄截、1 助攻的優異數據，效率值高達 26.5。不論進攻或防守，他都在關鍵時刻挺身而出，成為特攻贏球的最大功臣。

在首戰對上夢想家時，特攻雖遭遇夢想家猛烈追分，內馬卻多次以關鍵進球穩定軍心，幫助球隊守住勝利。第二場迎戰來勢洶洶的攻城獅，特攻前三節一路落後，但內馬於下半場火力加溫，接連製造進攻機會，更在終場前 9.9 秒假傳真切拋射得分，為特攻奠定勝基，點燃主場氣氛。

值得一提的是，內馬的家人也在上週五抵達台灣，妻子與兒女兩場比賽皆親臨現場觀戰，為他注入滿滿能量。內馬在家人的見證下連兩場率隊取勝，無疑是他在本季最難忘的一週。

談到這段經歷，內馬表示：「這兩場比賽我們打得滿艱辛的，背靠背的比賽對大家來說也很辛苦，所以在這種狀況下能幫助球隊取得勝利是讓我最開心的，家人到場給了我很大的力量，我也會繼續努力，保持拚勁，盡力和團隊一起贏得更多勝利。」

