世界大賽》山本由伸完全燃燒封神！外媒曝蛻變王牌關鍵 因一席話走出黑暗

山本由伸在世界大賽繳出封神表現。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸在世界大賽繳出封神表現，率隊達成2連霸，外媒再度回顧赫南德茲（Kiké Hernández）去年對山本的鼓勵，一席話幫助他走出黑暗。

山本由伸去年季後賽初登板，對教士只投3局痛失5分被打爆，當時山本在投手丘上驚魂未定，回到休息區後垂頭喪氣，當時赫南德茲覺得：「該和他好好談談。」

請繼續往下閱讀...

兩天後，赫南德茲主動約山本聊一聊，他們約在球隊下榻飯店一樓的星巴克，進行了一場長達2個小時的深談。

赫南德茲談論的內容，並非技術層面，而是關於「心態」的問題，在他眼中，山本在投手丘上信心不足，「感覺他對自己的投球缺乏自信。」

赫南德茲以自身陷入低潮的經驗鼓勵山本，對他說：「你並沒有被擊垮，只是在調整中而已，你不是一個人。專注去投出最好的球，不論打者是誰，都要相信自己的才能。」

這番話對山本意義重大，成功幫助他重拾信心，蛻變為道奇王牌，更在今年世界大賽投出封神表現。

山本由伸在本屆世界大賽登板3場，成績3勝0敗，合計17.2局投球只丟2分，送出15次三振，防禦率1.02、每局被上壘率0.68，鬼神表現拿下系列賽MVP。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法