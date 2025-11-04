韓職》曾連2年單季50轟、生涯418轟的重砲朴炳鎬退休 將轉戰教練

朴炳鎬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕三星獅39歲老將朴炳鎬今年季後宣布退休，結束19年的職業生涯。根據《韓聯社》報導。朴炳鎬將回到老東家培證英雄，開啟教練職涯。

朴炳鎬是在2005年獲LG雙子選進，2011年被交易至耐克森英雄（培證英雄前身）後，他成為韓職史上最可怕的強打之一，曾在2014年和2015年分別締造單季52轟、53轟壯舉，也讓他在2016年挑戰美國職棒，加盟雙城隊。

不過，朴炳鎬只在2016年上過大聯盟舞台，出賽62場交出12轟、24分打點，打擊率僅1成91。朴炳鎬在2017年整季都在小聯盟3A，2018年重回老家東耐克森英雄。

朴炳鎬在2022年轉戰KT巫師，近兩年加入三星獅。朴炳鎬今年出賽77場，交出15轟、33分打點，打擊率1成99。

在韓職17個賽季，朴炳鎬累積418轟是KBO史上第四多，共有1244分打點排史上第10，平均打擊率2成72。朴炳鎬生涯榮獲兩座KBO年度MVP、六座全壘打王也是韓職史上最多，還有四座打點王的寶座。

此外，朴炳鎬也是南韓國家隊常客，參與過兩屆世界棒球12強賽、2023年經典賽等重大國際賽事。

朴炳鎬曾效力過美職雙城隊。（資料照，法新社）

