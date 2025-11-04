世界盃資格賽》林信寬婉拒參賽但有兵役問題？籃協、雲豹說明狀況

高錦瑋、林信寬。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界盃男籃資格賽將在11月底登場，籃協今天公布24人以及16人名單，另外同時也說明，這次和日本隊賽事，胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋和林信寬確定不會參賽。不過，近期因為藝人閃兵議題，讓網友質疑林信寬和高錦瑋似乎還有兵役問題，為何能婉拒徵召，引發討論。

籃協今天公布台灣男籃這次世界盃資格賽24人和16人名單，但在16人名單中的胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋和在24人名單中的林信寬都不會參賽，預計最快今晚會有新的16人名單出爐。

對於這次另外公布不參賽球員名單，張承中解釋，目前國家隊運作方式，希望以邀請的方式請球員來參賽，彼此是平等的，而徵詢球員意願時，也會請他們書面回覆無法參賽的原因，但協會不會刻意公布，「希望外界不要對球員扣帽子，每個人有自己的想法和意願，籃協都尊重，而公布不參加的球員名單一事，球員們也都知情。」

不過，高錦瑋和林信寬的兵役問題卻被網友提出討論，由於林信寬之前是服補充役，還有兵役列管的問題，若協會徵召，他仍需參賽。對此，張承中解釋，高錦瑋目前尚未有兵役問題，至於林信寬部分則因在杭州亞運獲得金牌，可解除列管，但協會尚未收到通知，會跟選訓委員討論，同時也會跟對方確認兵役狀況。

針對林信寬和高錦瑋婉拒徵召一事，雲豹球團營運長顏行書表示，由於這次國家隊集訓時間從11月17日開始，至12月2日才回歸母隊，但球員在這期間無法參與母隊所有賽事，同時也擔心球員在國家隊征戰後回歸，可能有過度疲勞和恢復調整等問題，「過往小高、信寬對於徵召都是全力配合，但這次因為集訓時間和例行賽的賽程重疊度太高，都已經溝通過，圖齊教練也可以理解我們的想法。」他也強調，高錦瑋和林信寬已經表態，第2、3階段賽事都有意願配合。

至於林信寬的兵役問題，顏行書解釋，球團的理解是林信寬拿到亞運金牌，可以解除列管，目前會先釐清他的狀況，倘若是還在列管狀態，球隊的立場一定是會放行，配合國家隊的集訓。

