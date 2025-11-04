MLB》經典畫面！被「山本由伸」三振 佐佐木朗希直呼：太噁心

山本由伸、佐佐木朗希。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今在社群貼出自己的打擊影片，被智慧發球機系統的「山本由伸」三振，笑翻網友。

佐佐木朗希面對智慧發球機系統的「山本由伸」，他連2球打成擦棒後，第3球揮了個大空棒被三振。朗希將這段過程全部貼在IG限時動態，並打上文字直呼：「Yoshi is nasty（由伸太噁心了）。」

朗希對決山本的影片引發討論，球迷紛紛笑說：「連發球機都這麼無情」、「朗希根本沒機會」、「朗希下次加油」、「這畫面太經典了」。

Trajekt Arc智慧發球機系統是目前美職與日職體系中，各球隊間廣泛採納的大數據智慧發球機系統，此發球機系統能夠讓打者在實際上場前，透過人像投影發球機，預先熟悉對方投手各樣球路的變化，模擬投手之投球節奏、球速、角度、位移以及旋轉軸等。

Roki Sasaki struck out against a simulated Yoshinobu Yamamoto in the cages



: RokiSasaki/IG pic.twitter.com/s2p96DXiNZ — MLB （@MLB） November 3, 2025

