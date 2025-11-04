自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》經典畫面！被「山本由伸」三振 佐佐木朗希直呼：太噁心

2025/11/04 15:29

山本由伸、佐佐木朗希。（資料照，路透）山本由伸、佐佐木朗希。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今在社群貼出自己的打擊影片，被智慧發球機系統的「山本由伸」三振，笑翻網友。

佐佐木朗希面對智慧發球機系統的「山本由伸」，他連2球打成擦棒後，第3球揮了個大空棒被三振。朗希將這段過程全部貼在IG限時動態，並打上文字直呼：「Yoshi is nasty（由伸太噁心了）。」

朗希對決山本的影片引發討論，球迷紛紛笑說：「連發球機都這麼無情」、「朗希根本沒機會」、「朗希下次加油」、「這畫面太經典了」。

Trajekt Arc智慧發球機系統是目前美職與日職體系中，各球隊間廣泛採納的大數據智慧發球機系統，此發球機系統能夠讓打者在實際上場前，透過人像投影發球機，預先熟悉對方投手各樣球路的變化，模擬投手之投球節奏、球速、角度、位移以及旋轉軸等。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中