體育 籃球 NBA

NBA》離開金塊身不由已？前MVP魏少里程碑之夜爆料：他們不想要我

2025/11/04 16:03

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今天在客場惜敗金塊，36歲前MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）對上前東家繳出本季新高26分，然而賽後談及回到熟悉的丹佛，「魏少」卻坦言，離開金塊並不是他的選擇。

魏斯布魯克上季效力金塊，打出轉型成角色球員後最出色的一季，三分命中率達32.3%創下2016-17年MVP賽季以來新高。然而休季魏斯布魯克跳出球員選項成為自由身，在市場上待價而沽到開季前，才以底薪加盟國王。

來到沙加緬度的魏少表現漸入佳境，今天賽前也獲得金塊球迷喝采，金塊球團也在首節第一次暫停時，播放致敬影片感謝魏少。此役魏斯布魯克先發17投10中、三分6投3中，砍下全隊、也是本季新高26分，外帶12籃板6助攻2抄截。魏斯布魯克今天也拿下生涯第525次「雙十」，再度締造生涯里程碑。

然而賽後受訪談到休季跳出合約，魏斯布魯克坦言：「事實是他們不想要我回來，這不是我能決定的事。上帝自有祂的安排。我必須要保持耐心，這並非我說了算。他們不想要我，沒關係，總會有其他人想要我。」魏斯布魯克直言：「我覺得自己表現很好，但顯然別人不這麼認為。」

金塊去年季中歷經換帥、總管風波，管理層出現大幅變動，休季也進行大規模陣容調整與補強，壓縮到魏斯布魯克上場時間。握有球員選項的魏少，理論上即便金塊不想要他，仍可執行選項續留。但魏少表示：「他們叫我不要執行，我不會待在不想要我的地方。」

不過今天魏少賽前仍與前隊友約基奇（Nikola Jokic）有說有笑，也和戈登（Aaron Gordon）、布朗（Christian Braun）、穆雷（Jamal Murray）擁抱致意。回憶起在金塊的時光，魏少說：「我總是能在每段旅程找到正面影響與意義，不管怎樣，我很感激能繼續打球，這永遠是好事；我也感激球迷、球場工作人員，那些欣賞我、了解我的價值的人，對我而言這就是最大的意義。至於商業層面，那就是現實罷了。」

