NBA

NBA》一戰成名！沒3巨頭打出湖人隊史紀錄 21歲小將抱病上陣吐心聲

2025/11/04 17:35

史密斯。（美聯社）史密斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天靠著21歲小將史密斯（Nick Smith Jr.）打出驚奇表現之下擊敗拓荒者，收下4連勝。史密斯抱病上陣寫下隊史紀錄，賽後也感性表示，這是他長時間以來最開心的一次。

史密斯在2023年選秀以首輪第27順位加盟黃蜂，今年訓練營開始前最後一刻才與湖人簽下雙向合約，今天把握住3巨頭詹姆斯（LeBron James）、東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）休兵的機會，15投10中砍進5顆三分球，繳出25分6籃板驚奇表現，成為湖人獲勝功臣。

史密斯以21歲又200天的年紀，成為湖人隊史最年輕，不用靠任何罰球就拿下25分的球員；同時也是湖人隊史第6位在例行賽板凳出發，繳出25分5助攻5顆三分球的球員。

根據《洛杉磯時報》報導，史密斯今天其實是抱病上陣，然而頂著胃部不適，史密斯上演驚奇表現幫助湖人贏球，更讓先前默默無聞的自己一戰成名。賽後史密斯坦言：「這可能是我長時間以來打得最開心的一場比賽，全隊團結一心拿下勝利，尤其是我們最重要的球星都缺席之下。能贏下這場比賽，年輕球員和其他隊友都能挺身而出，對我們意義重大。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也盛讚史密斯的表現：「他完全接管了比賽。我們今晚需要他的控球、需要他的變向。老實說，這場比賽他的表現近乎完美。」

