自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

亞洲職棒交流賽》經典賽教頭李強喆領軍 KT巫師擁強投及「女團級」應援團

2025/11/04 15:53

KT巫師總教練李強喆。（主辦單位提供）KT巫師總教練李強喆。（主辦單位提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025 桃園亞洲職棒交流賽，本週末即將於樂天桃園棒球場開打，韓國代表 KT 巫師（KT Wiz）今正式公布來台參賽名單，將由上屆世界棒球經典賽（WBC）韓國代表隊總教練李強喆（Lee Kang-cheol） 親自領軍，率陣中當家後援投手、被譽為「指叉球魔法師」的孫東賢（Son Dong-hyeon）出征，領多位潛力新秀與二軍冠軍班底來台，展現韓職強權的戰力深度，展現強烈爭冠企圖心。

李強喆總教練曾在選手時代累積超過 1700 次三振、152 勝的豪華戰績，退役後轉任教練並於2019 年接掌 KT 巫師兵符，曾在 2021 年帶領球隊締造隊史首冠，被譽為「KT 黃金時代」的重要推手。他同時也是上屆韓國經典賽國家隊教頭，在國際賽場上擁有豐富經驗與知名度，此次率隊來台，象徵韓國隊伍對交流賽的重視，也為本屆比賽增添指揮層面的看點，讓台灣球迷有機會近距離看到韓國職棒一線教練在賽場上的策略風格、臨場指揮與佈陣細節。

而 KT 巫師新生代牛棚投手、同時也是 2024 年世界棒球 12 強韓國代表隊投手之一的孫東賢（Son Dong-hyeon）也將隨隊抵台，他以穩定的壓制力與拿手指叉球成為球隊後段戰的重要戰力，他在 2025 賽季繳出 58 場出賽、5 勝 0 敗 1 救援、防禦率 3.84、WHIP 1.33、K/BB 4.58 的亮眼成績，累積 58 又 2/3 局投球、奪 55 次三振、僅 12 次保送，展現韓職頂級的關鍵守分能力；下半季雖歷經肩傷休養，復出後狀態依舊火熱。韓媒形容他是「指叉球魔法師」，擁有極具破壞力的變化球與冷靜的臨場判斷力，此次隨隊來台，孫東賢將以韓職頂級牛棚身手挑戰亞洲強打陣容，預料將成為 KT 巫師的勝負關鍵。

本次來台名單中，也包含曾於今年 9 月亞錦賽代表韓國出賽的潛力新星投手崔容俊（Choi Yong-jun） 與野手吳瑞珍（Oh Seo-jin），兩人具豐富國際賽經驗，預期將成為 KT 巫師在交流賽中穩定軍心的重要戰力及衝擊戰局時的關鍵活棋。

此外，KT 巫師二軍在 10 月 1 日以 10:5 擊敗尚武隊，勇奪韓職二軍聯賽冠軍，「冠軍賽 MVP 金珉錫（Kim Min-seok）」與「優秀打者獎得主姜旼星（Kang Min-seong）」 亦入列此次來台名單，被視為球隊未來潛力新星，有望在桃園舞台上展現嶄新能量。

23 歲右投崔容俊本季於一軍出賽 7 場、投 9 局，防禦率 2.00、1 勝 0 敗，WHIP 僅 1.67，控球穩定、壓制力出色，是牛棚中最受矚目的潛力投手之ㄧ。

野手方面，年輕世代的崛起同樣可期，19 歲的吳瑞珍本季登錄一軍出賽 3 場，並於 9 月亞錦賽代表韓國先發守一壘，守備範圍與臂力獲得教練團肯定；26 歲的姜旼星則在韓職二軍冠軍戰中擊出關鍵安打、榮獲「優秀打者獎」，20 歲的金珉錫同場奪下「冠軍賽 MVP」，展現 KT 巫師年輕打線的爆發力，這批新生代投打齊發的陣容，也象徵 KT 巫師在世代交替中完成戰力厚度的全面升級。

KT巫師來台選手名單。（主辦單位提供）KT巫師來台選手名單。（主辦單位提供）

應援韓流襲捲桃園！Lady Wiz 海外最強陣容震撼助陣

為將最原汁原味的韓職應援文化帶來台灣，KT 巫師本次派出「女團級應援戰隊」Lady Wiz，本次應援團規模和話題性皆創下新高，史無前例地派出八位頂尖人氣成員組成豪華陣容訪台，成員涵蓋 Lady Wiz 的「四大天王」與多位新秀，展現 KT 巫師對本次交流賽的高度重視。

這支被韓媒譽為「韓國職棒頂級啦啦隊」的隊伍，陣中成員個個話題十足：包括人氣擔當金海莉、水原女神金吉娜、顏值天花板李藝斌以及混血甜美新星李瑞允等。球迷將能親身體驗最原汁原味、節奏感強烈的 KT 巫師經典三振舞《魔笛舞》，錯過本次盛會，未來可能難以再現如此齊全的韓職頂級應援。

此外，Lady Wiz 也將參與 11/7 及 11/9 賽前的啦啦隊見面會，與台灣樂天女孩、桃氣女孩及日本 TOHOKU GOLDEN ANGELS 在場邊跨國應援交流與較勁，見面會將憑票抽限量互動機會，勢必成為場邊最受矚目的亮點之一。

【賽程表】

11/7（五）18:35 日本東北樂天金鷲 vs 韓國 KT wiz

11/8（六）17:05 日本東北樂天金鷲 vs 樂天桃猿

11/9（日）14:05 韓國 KT wiz vs 樂天桃猿

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中