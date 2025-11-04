NBA》上季為金塊奉獻獲肯定！約基奇盛讚前MVP魏少「名人堂球星」

約基奇與魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲前MVP後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天以國王先發後衛身分重返前東家金塊主場，獲得球團影片致敬與球迷喝采。儘管「魏少」賽後坦言金塊不希望他留下，但他與前隊友間的情誼從未改變，金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）就盛讚，魏少是名人堂等級球星。

魏斯布魯克上季加盟金塊，在板凳火力不足的情況下扮演重要角色，幫助金塊闖進季後賽次輪。金塊新任總教練阿德爾曼（David Adelman）賽前談到魏少的貢獻時表示：「他是我見過最能穩定輸出能量的球員之一，他是我們去年季後賽首輪能打敗快艇的重要功臣之一，也是我們面對雷霆時關鍵的防守角色之一。」

魏斯布魯克休季選擇跳出合約，在自由市場上待了數月，直到開季前才以底薪加盟國王。阿德爾曼也給予祝福，「看到他被國王簽下真的很棒，他的長青生涯與非凡成就，真的很不可思議。他應該繼續留在NBA，很高興看到他仍在場上拚戰。看他比賽的影片時，我又想起他那不屈不撓的精神。」

「我們在短時間內培養出很好的化學反應，」金塊當家MVP中鋒「小丑」約基奇談到這位前隊友時說道，「他是個偉大的球員，是名人堂等級的球星。能看到他在場上打球，總是令人開心。」

魏斯布魯克賽後表示，他在休季期間心情很放鬆，也能陪伴家人四處旅行，同時他也向國王球團表達感激，「我很感謝國王給我這個機會，我會繼續向前。過去的事就讓它過去吧，一切都有它的原因。我很期待未來，以及專注在今年球季。」

