田徑》15歲陳羿岑強到讓日本教練注意到 全中錦後將赴日展開新篇章

〔記者吳孟儒／台北報導〕15歲小將陳羿岑在田徑場上展現過人天賦，連日本教練都注意到，專程到台灣與她見面，而她也確定要赴日展開生涯新篇章，希望能有更多收穫，讓自己不斷進化，成為更好的運動員。

陳羿岑在2023年全運會一鳴驚人，以13歲的年紀擊敗眾家好手，稱霸400公尺賽場，去年全中運更以53秒13破大會紀錄摘金，一舉刷新U18、U20全國紀錄，此成績更躍升台灣史上第3傑，是台灣田徑界的閃耀之星。

繳出亮眼表現的陳羿岑也受到日本教練關注，她透露，該名日本教練從網路影片看到她，因此在今年年初專程來台灣與她見面，而她也一直將旅日一事放在心中，還前往該教練的名古屋學校參觀，最終在準備升高中之際下定決心到日本念書及訓練。

陳羿岑坦言，其實一個人到日本最擔心的是語言，會擔心無法跟教練溝通，而且沒有父母在旁邊也會有點害怕，但她強調，「我會保持好學習的心態，不是只是去玩玩，而是希望有點收獲。」

雖然去日本雖然會緊張，但陳羿岑表示，對未來更多的是期待，而她今天也在114年全國中等學校田徑錦標賽登場，上午預賽繳出55秒98的成績晉級，下午準決賽也以56秒46挺進明天決賽，這場比賽也將是她在離台前的告別戰，因此希望好好享受比賽。

陳羿岑預計11月8日赴日，在此之前她也要跟啟蒙教練林智偉致謝，感謝他在自己的好與壞時都能一路相伴，她也送上全運會站上頒獎台獲贈的娃娃，並俏皮地說：「要給教練的感謝，都已經寫在卡片裡，是一長串的那種！」

