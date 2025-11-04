自由電子報
體育 競技運動 桌球

桌球》腿傷未癒退出排名資格賽 高承睿恐無緣參加名古屋亞運

2025/11/04 16:23

高承睿因腿傷未癒退出國手排名資格賽，明年亞運恐無緣參賽。（取自WTT官網）高承睿因腿傷未癒退出國手排名資格賽，明年亞運恐無緣參賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕115年度中華桌球排名資格賽今天在彰化大葉大學體育館登場，今年杜哈世界桌球錦標賽和林昀儒連手摘下男雙銀牌的「柚子」高承睿，因腿傷未癒請假，這次排名資格賽都不會上場，不但中斷連續5年入選國手的紀錄，也將無緣參加明年的名古屋亞運。

20歲的高承睿去年在巴黎奧運闖進男單16強一戰成名，也是今年萊茵魯爾世大運男子團體金牌的主力球員之一，但他在世大運之後飽受腿傷所苦，9月底在WTT中國大滿貫賽男單首輪以1:3不敵瑞典名將莫雷加德之後就未再出賽，世界排名也從年初的21名一路滑落至50名，必須參加排名資格賽才能保住明年度國手資格。

不過，高承睿的復健進度不如預期，他表示，原本是右腳受傷，現在左腿也拉傷，目前還無法練球，只能做一些簡單的肌力訓練，為了專心復健，只能放棄排名資格賽。

過去合庫好手陳建安也曾因傷無法參加國手選拔賽，後來體育署及國訓中心破例保留他的國手資格，讓他最後能順利代表台灣參加2016年里約奧運。不過，這次高承睿並未向桌協提出保留國手資格的申請，他表示，尊重協會的國手選拔機制，無法參加明年亞運雖然很可惜，但也只能接受，現在最重要的是把傷徹底養好。

高承睿雖然無緣入選明年度國手，但以他目前的世界排名，明年WTT大滿貫賽應該還可以取得參賽資格，仍有機會衝高世界排名。至於明年亞運是否有機會以徵召方式讓高承睿披上國家隊戰袍，桌協秘書長葉國欽則表示，目前還沒有人提出。

