MLB》神獸克蕭感謝「日本三本柱」！透露年年「宇宙道奇」關鍵秘訣

〔體育中心／綜合報導〕2連霸的道奇今天舉行封王遊行，3屆塞揚神獸左投克蕭（Clayton Kershaw）也正式告別球員生涯。懷著特別的情感享受著勝利時刻，克蕭也對陣中「日本三本柱」表達深深的感謝。

今天遊行開始前，克蕭接受《The Pat McAfee Show》訪問，被問及對於大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希3位日本好手的看法，克蕭表示：「就日本文化而言，他們真的非常親切，這是最令人印象深刻的一點。他們總是願意為球隊赴湯蹈火做任何事，也樂於請纓登板投球。」

克蕭接著說道：「翔平教會了我們很多東西，真的很難以置信。他們的為人令人為之驚嘆，我真的希望能更好地去表達我們從他們身上學到的那些東西。」

談到為何道奇能長年保持強勢，克蕭回答：「一切都是從人格開始，確實像翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）和史密斯（Will Smith）這些超級巨星，都是非常不可思議的球員，但他們的共同點，就是都把球隊放在第一順位。正因球隊裡有這麼多願意為團隊犧牲奉獻的人，我們才能如此成功。」

