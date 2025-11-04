自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》神獸克蕭感謝「日本三本柱」！透露年年「宇宙道奇」關鍵秘訣

2025/11/04 16:51

克蕭。（路透）克蕭。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2連霸的道奇今天舉行封王遊行，3屆塞揚神獸左投克蕭（Clayton Kershaw）也正式告別球員生涯。懷著特別的情感享受著勝利時刻，克蕭也對陣中「日本三本柱」表達深深的感謝。

今天遊行開始前，克蕭接受《The Pat McAfee Show》訪問，被問及對於大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希3位日本好手的看法，克蕭表示：「就日本文化而言，他們真的非常親切，這是最令人印象深刻的一點。他們總是願意為球隊赴湯蹈火做任何事，也樂於請纓登板投球。」

克蕭接著說道：「翔平教會了我們很多東西，真的很難以置信。他們的為人令人為之驚嘆，我真的希望能更好地去表達我們從他們身上學到的那些東西。」

談到為何道奇能長年保持強勢，克蕭回答：「一切都是從人格開始，確實像翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）和史密斯（Will Smith）這些超級巨星，都是非常不可思議的球員，但他們的共同點，就是都把球隊放在第一順位。正因球隊裡有這麼多願意為團隊犧牲奉獻的人，我們才能如此成功。」

大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。（資料照）大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。（資料照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中