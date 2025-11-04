自由電子報
體育 競技運動 高球

高球》聲寶公開賽獎金加碼至750萬 「微笑球后」曾雅妮捍衛主場

2025/11/04 16:37

開球儀式（左起）聲寶公司陳盛泉副董事長、貿聯集團梁華哲董事長、聲寶集團陳盛沺總裁、TLPGA理事長劉依貞、南一高爾夫球場蔡君山董事長。（TLPGA提供）開球儀式（左起）聲寶公司陳盛泉副董事長、貿聯集團梁華哲董事長、聲寶集團陳盛沺總裁、TLPGA理事長劉依貞、南一高爾夫球場蔡君山董事長。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025聲寶女子公開賽首回合將於11月5日登場，100位來自台、泰、日、新、馬的職業、業餘選手進駐南一高爾夫鄉村俱樂部，將會在這場總獎金提高至750萬元的南台灣大賽角逐榮耀。

這屆參賽選手包含去年冠軍帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan），她在今年賽季包攬台巡4座冠軍，挾著這股氣勢前來捍衛后座，近況絕佳的她為正規賽中領先組的熱門人選。聲寶的陳茂榜工商發展基金會贊助選手「微笑球后」曾雅妮，一週前才剛高舉緯創女子公開賽永久盃、終止個人長達11年冠軍乾旱期而浴火重生，氣勢與手感已然脫胎換骨，此次賽事能否延續前場比賽勢如破竹的威力，也成為所有球迷最關注的焦點。

另外，旅美好手洪玉霖、林子涵、今年在女子台巡也取得勝果的彭婕、曾楨、劉芃姍，以及張亞琦、俞涵軒等台灣好手也齊聚一堂，全力以赴將冠軍盃留在台灣。

今年為聲寶女子公開賽來到南一高爾夫鄉村俱樂部舉辦的第4年，歷年在聲寶集團力挺，以及遠炬公司、貿聯集團等南部知名企業的加碼贊助下，獎金逐年升高，一路成長到今年的750萬台幣。秉持著回饋社會的理念，聲寶集團依循傳統，今年也會在配對賽進行慈善捐款，善款將捐贈於慈善團體，以實現聲寶集團重視公益的企業理念。

今天的賽前記者會中，聲寶集團總裁陳盛沺首先向全體選手、媒體及與會來賓表示：「聲寶女子公開賽邁入第7屆，同時這次也是第4年來到南一球場舉辦。很高興看到本週南一球場的天氣風和日麗，我們也計畫讓賽事在這裡長期舉行。聲寶集團近年有許多投資項目都在台南，像是我們的台南廠或是『橘青春』樂齡宅都設在台南，所以台南就是塊寶地，我們也很高興能在這裡舉辦活動。

另外，陳盛沺鼓勵選手們能繼續努力，「尤其最近我們的雅妮浴火重生，歷經11年後再次奪冠，真的很不簡單，她會是所有爭取首冠的選手們的表率。在此勉勵台灣選手持續精進，尤其看到除了韓國選手外，日本、泰國選手也在國際舞台嶄露頭角，期望更多像是洪玉霖等年輕選手也能在國際上發光發熱。」

選手代表彭婕則在記者會尾聲發表感言：「身為一名職業高爾夫選手，我深深明白，每一場比賽的背後，都有許多人默默付出與支持。在此，我要特別感謝聲寶集團，長期以來對女子高爾夫運動的關心與投入，讓我們能夠專注在球場上，全力發揮自己的實力。同時，也由衷感謝南一高爾夫球場，為我們打造這麼優質的比賽環境。從場地的維護到每一個細節，都能感受到主辦單位的用心與專業。對我而言，能夠站在這裡，不只是參加一場比賽，更是一份榮譽與責任。希望透過這次賽事，我們能把女子高爾夫的熱情與精神，傳遞給更多人，讓更多人了解並喜愛這項運動。」

聲寶女子公開賽舉辦場地南一高爾夫俱樂部，今年因應大賽所設定球道總長度為6460碼，今天11月4日進行職業業餘配對賽後，明日11月15日週三起將正式展開第一回合賽程。

聲寶集團陳盛沺總裁（中）南一高爾夫球場蔡君山董事長（右1）TLPGA理事長劉依貞（右2）TLPGA劉宇和賽事總監（左2）選手代表彭婕與賽事獎盃合影。（TLPGA提供）聲寶集團陳盛沺總裁（中）南一高爾夫球場蔡君山董事長（右1）TLPGA理事長劉依貞（右2）TLPGA劉宇和賽事總監（左2）選手代表彭婕與賽事獎盃合影。（TLPGA提供）

記者會出席貴賓與選手一同合影。（TLPGA提供）記者會出席貴賓與選手一同合影。（TLPGA提供）

配對賽開球儀式貴賓與選手一同合影。（TLPGA提供）配對賽開球儀式貴賓與選手一同合影。（TLPGA提供）

