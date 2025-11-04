中職》冬盟下週開打 日職、韓職球員名單出爐

2025冬季聯盟日職聯隊名單。（聯盟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕2025亞洲冬季棒球聯盟下週六開打，台、日、韓3國共5支球隊參戰，日職聯隊與日本社會人隊持續參賽，韓職聯隊則是睽違6年後再度組隊出征。日、韓兩國參賽名單今天正式公布，有兩位旅日台灣好手入列日職聯隊。

日職聯隊由9支球團組成，共29名球員參賽，其中巨人、中日、歐力士三隊各派出5名選手並列最多，由曾三度入選日職明星賽、拿下新人王與打擊王的金城龍彥擔任監督。

日職聯隊台灣球員為巨人隊左投黃錦豪與樂天內野手陽柏翔，投手群方面以育成與年輕潛力股為主，包括左側投吉村優聖步、養樂多193公分巨投廣澤優、以及全隊最年輕的中日龍左投高橋幸祐，另有最快球速達153公里的山口廉王，以及阪神積極栽培的先發投手茨木秀俊，本季都曾留下一軍出賽紀錄。

野手方面歐力士外野手麦谷祐介為去年第1指名新秀，新人年即登上一軍出賽79場，是繼去年橫山聖哉後，歐力士連兩年指派第1指名打冬盟。內野方面，軟銀2024年第2指名的庄子雄大以速度見長；來自中日的森駿太則被視為潛力砲手，高中畢業首年在二軍就擊出9轟。

JABA日本社會人隊自2017年起年年參與冬盟，2019年曾奪下冠軍，去年也打進冠軍戰，展現堅強實力。投手伊東佳希雖然身材不起眼，卻擁有150公里火球，7月於都市對抗野球繳出7局失2分的優異表現。

野手方面，山葉隊當家游擊手相羽寬太曾兩度入選U23日本國家隊，今年在全國大會13場出賽，打擊率超過4成、長打率0.690。王子隊外野手柴崎聖人2024年成為史上第15位在秋季聯盟單季百安大學選手，今年全國大會打擊率0.323、長打率0.569。

韓職聯隊由國家體育部隊「尚武」及樂天巨人選手組成，「尚武」包含韓職各隊正在服兵役選手，總教練為朴治王，斗山熊25歲捕手尹俊浩是值得關注的看點之一，本季出賽91場，打擊三圍0.361／0.439／0.563。樂天巨人26歲內野手韓東熙本季100場出賽擊出27轟，打擊三圍0.400／0.480／0.675。培證英雄外野手朴燦爀本季一軍75場出賽，265打數繳出0.332／0.440／0.506打擊三圍。

