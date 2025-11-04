LOL世界賽在中國！南韓戰隊微博爆：選手在私密空間遭偷拍、尾隨

T1是LOL世界賽去年冠軍戰隊。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2025年英雄聯盟世界賽在中國舉辦，韓國衛冕軍T1日前成功擊敗「中國最後希望」TES戰隊，殺入將在成都舉辦的冠軍賽。不過，T1昨（3）日卻在中國社群「微博」以中文發布聲明，請求粉絲不要在飯店蹲守、尾隨、偷拍自家選手。而根據中國自家論壇《虎撲》上網友爆料，有粉絲甚至是直接跑到飯店更衣室偷拍。

T1昨日下午5時在官方微博發表聲明，表示要公開向各位粉絲及公眾誠摯地提出請求，並對個別人員的惡意侵權行為發出嚴格抵制聲明。原因就是近期有不明身分人員在飯店「私密空間」偷拍、尾隨、蹲守選手，並將照片上傳社交媒體，懇請大家為選手們營造一個能夠充分休息、集中精力的環境，讓他們以最佳狀態迎接比賽，在選手賽場以外空間減少打擾、減輕選手壓力。

微博下方，不少中國網友也開罵：「全都告一告」、「別偷拍了真的很下作」、「抵制堵酒店」、「別打擾選手休息行不行啊，能不能有點品德？」

根據中國網路論壇《虎撲》討論，有網友爆料本次事件已經不是普通的在飯店大廳或走廊等場合「堵人」，而是在游泳池、更衣室等私人場所偷拍，並將照片PO網，不過相關說法目前並未被T1官方證實。

T1聲明全文：

致所有喜愛T1的粉絲及社會大眾：

衷心感謝大家一直以來對T1始終如一的支持與喜愛。

在今年世界賽期間粉絲們熱情的應援下，T1創造歷史成為首支連續四年闖入全球總決賽決賽的隊伍，俱樂部和選手感謝線上線下粉絲們的付出，目前，T1全體選手也正全力以赴備戰，力求在決賽的舞台上呈現出最精彩的表現。

在此，根據近期存在的涉嫌侵權情況，T1向各位粉絲及公眾誠摯地提出請求，並對個別人員的惡意侵權行為發出嚴格抵制聲明：

近日，存在個別不明身份人員在選手酒店的私密空間蹲守選手，尾隨、偷拍選手隱私並發佈至社交平台的惡意行為，嚴重打擾到了選手的正常生活及訓練安排，涉嫌嚴重侵犯選手的隱私權、安寧權、肖像權等相關人格權益。

在未經同意的情況下以任何形式非法獲取、洩露選手個人信息均屬於嚴重違法行為，請大家切勿輕信、傳播上述信息，用實際行動抵制涉嫌侵權的不當行為。

T1在此向個別人士正式發出警告，請立刻停止一切侵犯選手隱私權的違法行為，T1將一如既往地全力保障選手的安全與隱私，對於任何侵犯選手權益的行為，我們已經做好固證並諮詢律師事務所準備人格權維權法律程序，將保留追究法律責任的一切權利。

在全球總決賽賽訓期間，我們懇請大家為選手們營造一個能夠充分休息、集中精力的環境，讓他們以最佳狀態迎接比賽，在選手賽場以外空間減少打擾、減輕選手壓力。

希望大家共同維護良好的電子競技觀賽氛圍，給予選手應有的尊重與支持，再次感謝各位粉絲的理解、配合與長期以來的支持。

謝謝大家。

T1電子競技俱樂部

