MLB》二連霸道奇7人將成自由身！MVP強打佛里曼點名：希望能回來

2025/11/04 17:05

佛里曼。（路透）佛里曼。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年達成21世紀首度2連霸壯舉，休季焦點轉向自由市場將有7人成為自由球員，今天道奇舉辦封王遊行，當家MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）也喊話，希望奪冠功臣們都能回歸。

談到休季即將成為自由球員的隊友，佛里曼笑著表示：「這不是我能決定的事情，不管是誰，明年都會再老一歲，人生就是如此，但他們全部都是很棒的球員，今年球隊需要每一個人的力量。」

佛里曼也點名，「羅哈斯（Miguel Rojas）已經證明了他的價值，赫南德茲（Kiké Hernández）整個季後賽都先發上陣，在左外野防區的表現相當出色，這些都是我希望能夠回來的球員。」佛里曼還笑著補了一句：「不過要問這些事的話，還是去問佛里德曼（Andrew Friedman，道奇總裁）吧！哈哈哈！」

道奇有7位球員成為自由身，分別是羅哈斯、赫南德茲、康佛托（Michael Conforto）、克蕭（Clayton Kershaw）、希尼（Andrew Heaney）、寇派克（Michael Kopech）與葉茲（Kirby Yates）。

