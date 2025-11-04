自由電子報
世界大賽》觸身球險爆全武行！道奇左投還原互嗆過程 自曝向老媽道歉

2025/11/04 17:50

道奇與藍鳥在世界大賽G7的4局下出現火藥味，因觸身球引發板凳清空大場面。（資料照）道奇與藍鳥在世界大賽G7的4局下出現火藥味，因觸身球引發板凳清空大場面。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今年世界大賽與藍鳥血戰7場後封王，成為21世紀首支2連霸球隊。G7雙方在4局下一度因觸身球引發板凳清空大場面，身為事主的道奇25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）也在賽後還原當下。

當時4局下1出局，羅布列斯基頻頻對藍鳥吉梅涅茲（Andrés Giménez）投出內角近身球，最終該打席第5球砸到他身上，兩人在場上互嗆，也引發雙方板凳清空，所幸火花很快平息，沒有造成進一步衝突。

賽後羅布列斯基還原衝突當下，「我不是故意要丟他（吉梅涅茲）的，是他在真的被丟到之前，就想靠觸身球上壘。接著他對我說了幾句話，我回他『來找我啊』，但他也沒過來，所以隨便啦。」

羅布列斯基還笑著透露，賽後他就立刻傳訊息向自己的母親道歉，「我還跟我爸說，這是我第一次在投手丘遇到板凳清空，以前從沒遇過，結果竟然在世界大賽G7發生。但如果有人嗆我，我也一定會回嘴，我們是在最大的舞台上競爭，沒什麼私人恩怨。」

羅布列斯基。（資料照）羅布列斯基。（資料照）

