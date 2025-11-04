自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》比1991年世界大賽還刺激！道奇戰藍鳥場場經典 美媒盛讚史上最精采

2025/11/04 18:14

道奇和藍鳥在世界大賽鏖戰至第7戰，最終由道奇達成2連霸壯舉。（資料照，法新社）道奇和藍鳥在世界大賽鏖戰至第7戰，最終由道奇達成2連霸壯舉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽鏖戰7場後擊敗藍鳥，成為近25年來第一支連霸球隊。《ESPN》專欄作家兼分析師的Tim Kurkjian撰文盛讚，今年道奇與藍鳥的世界大賽已經超越了1991年雙城與勇士的世界大賽，成為史上最精采、最刺激的一屆。

Tim Kurkjian撰文直指今年的世界大賽精采絕倫，更形容是史上最偉大的一屆，因為每一場的戰況都令人驚嘆、有趣且充滿娛樂性。場場都有神劇本，藍鳥巴傑爾（Addison Barger）首戰敲出世界大賽首支代打滿貫砲，山本由伸第2戰繳出完投勝，第3場經歷18局大戰、佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見轟，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在第4戰打爆投手大谷，藍鳥22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發7局飆12K失1分奪勝助隊聽牌，但山本由伸在第6戰化身「救世主」，上演6局僅失1分的優質先發，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）只用3球成功關門，包括E.赫南德茲（Enrique Hernández）的再見雙殺守備，道奇逼出最終第7戰。

Tim Kurkjian認為第7戰堪稱是史詩級的戰役，道奇推出大谷翔平投打二刀流，但卻在3局下被藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）敲出3分砲，道奇克服落後3分的劣勢，羅哈斯（Miguel Rojas）9上敲出驚天追平轟，史密斯（Will Smith）則在11局擊出價值連城的致勝全壘打，山本由伸更是中0日登板，後援2.2局無失分，成功關門守住勝利，道奇終場以5：4逆轉封王。

Tim Kurkjian也寫道，今年世界大賽也是這一世代最偉大投手克蕭（Clayton Kershaw）的告別之戰，以及非常經典的第7戰，此生或許難以再見的燃燒小宇宙壯舉，他直呼今年的世界大賽已經超越了1991年雙城、勇士的世界大賽，成為史上最偉大、最刺激的一屆。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中