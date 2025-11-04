MLB》比1991年世界大賽還刺激！道奇戰藍鳥場場經典 美媒盛讚史上最精采

道奇和藍鳥在世界大賽鏖戰至第7戰，最終由道奇達成2連霸壯舉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇在世界大賽鏖戰7場後擊敗藍鳥，成為近25年來第一支連霸球隊。《ESPN》專欄作家兼分析師的Tim Kurkjian撰文盛讚，今年道奇與藍鳥的世界大賽已經超越了1991年雙城與勇士的世界大賽，成為史上最精采、最刺激的一屆。

Tim Kurkjian撰文直指今年的世界大賽精采絕倫，更形容是史上最偉大的一屆，因為每一場的戰況都令人驚嘆、有趣且充滿娛樂性。場場都有神劇本，藍鳥巴傑爾（Addison Barger）首戰敲出世界大賽首支代打滿貫砲，山本由伸第2戰繳出完投勝，第3場經歷18局大戰、佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見轟，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在第4戰打爆投手大谷，藍鳥22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發7局飆12K失1分奪勝助隊聽牌，但山本由伸在第6戰化身「救世主」，上演6局僅失1分的優質先發，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）只用3球成功關門，包括E.赫南德茲（Enrique Hernández）的再見雙殺守備，道奇逼出最終第7戰。

Tim Kurkjian認為第7戰堪稱是史詩級的戰役，道奇推出大谷翔平投打二刀流，但卻在3局下被藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）敲出3分砲，道奇克服落後3分的劣勢，羅哈斯（Miguel Rojas）9上敲出驚天追平轟，史密斯（Will Smith）則在11局擊出價值連城的致勝全壘打，山本由伸更是中0日登板，後援2.2局無失分，成功關門守住勝利，道奇終場以5：4逆轉封王。

Tim Kurkjian也寫道，今年世界大賽也是這一世代最偉大投手克蕭（Clayton Kershaw）的告別之戰，以及非常經典的第7戰，此生或許難以再見的燃燒小宇宙壯舉，他直呼今年的世界大賽已經超越了1991年雙城、勇士的世界大賽，成為史上最偉大、最刺激的一屆。

