台灣國際衝浪公開賽開幕 逾200選手齊聚浪尖競技

2025/11/04 18:21

多國選手在浪裡展現美技。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕2025台灣國際衝浪公開賽今日於台東東河金樽漁港開幕，由運動部政務次長鄭世忠、台東縣府副縣長王志輝、世界衝浪聯盟（WSL）高級經理 Will Hayden-Smith等出席揭幕，為期八天的國際賽事邀集來自全球12國、超過200名菁英選手齊聚浪尖競技。鄭世忠也表示，在總統賴清德的政見下，包括這項賽事的台灣品牌賽事都會納入8億元的預算支持。

鄭世忠表示，今天代表運動部出席第15屆賽事，台灣品牌國際賽事是總統賴清德重要政見，因此明年行政院也編列8億元預算支持全國台灣品牌國際賽事，也希望這項賽事能在賴總統的政見下能夠再升級，「想到亞洲的衝浪就想到台東」。

但今天的浪況十分刺激，東北季風加上強浪，風向正確，只要能爬到浪頂，就可見到眾多選手紛紛在浪尖起飛。

只是在踏入水中、還沒划到浪區，強浪激起陣陣白色浪花與泡沫就已讓準選手發愁，除了少數男性白人選手直切浪區，多數都切向北側、繞過一大圈才划向海中，若近期天候仍是如此，許多浪人已預期接下來的賽事將十分刺激，挑戰更甚。

選手起飛連續圖。（記者劉人瑋攝）

屢屢可見選手快速飛起。（記者劉人瑋攝）

外籍女性選手亦展現高超技術征服強浪（記者劉人瑋攝）

外籍女性選手亦展現高超技術征服強浪（記者劉人瑋攝）外籍女性選手亦展現高超技術征服強浪（記者劉人瑋攝）

選手依照阿美族傳統方式對耆老敬酒。（記者劉人瑋攝）

選手依照阿美族傳統方式對耆老敬酒。（記者劉人瑋攝）選手依照阿美族傳統方式對耆老敬酒。（記者劉人瑋攝）

