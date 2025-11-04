MLB》曾兩度遭DFA！道奇「無名英雄」奪冠嗨喊：奇蹟真的會發生...

克萊茵。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇達成21世紀首度二連霸，今天舉行封王遊行，世界大賽G3之18局大戰中後援4局無失分的25歲右投克萊茵（Will Klein），直呼至今仍不敢相信自己已經奪冠。

克萊茵於2020年選秀會第5輪被皇家挑中，去年初上大聯盟表現慘不忍睹，被皇家交易至運動家，整年投7.1局防禦率11.05。今年1月克萊茵被運動家DFA（指定讓渡）後交易至水手，6月再被水手DFA後送往道奇。

請繼續往下閱讀...

來到道奇後，克萊茵依舊擔任免洗牛的角色，在大小聯盟之前徘迴、3度遭下放3A。原本也沒進季後賽名單的他，卻因牛棚大將費西亞（Alex Vesia）家庭因素缺陣，遞補進入世界大賽名單當中。克萊茵在G3一戰成名，從第15局開始封鎖藍鳥打線，繳出4局1安打、5K2BB無失分好投，賽後也獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚「無名英雄」。

克萊茵在世界大賽扮演關鍵致勝功臣，最終也隨道奇奪下世界大賽冠軍。今天在封王遊行受訪，克萊茵坦言：「簡直就像在作夢一樣，我還沒完全回過神來，能看到這麼多球迷，真是太不可思議了！」

被問及在世界大賽G3熱投生涯單場最多的72球，克萊茵笑說：「我一點痛的感覺都沒有，我身體裡還有滿滿的腎上腺素！」回憶起去年在皇家與運動家輾轉，克萊茵感嘆：「那時候還被DFA兩次，但奇蹟真的會發生，這一切都太瘋狂啦！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法