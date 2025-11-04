MLB》147轟塔克有望領123億、最適合道奇！卻恐步天使薪水大盜後塵

塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕小熊明星外野手塔克（Kyle Tucker）季後成為自由球員，更是自由市場最大咖。《EPSN》撰文看好塔克有望簽下4億美元（約新台幣123億）合約，但也要小心恐怕會步上「薪水大盜」的後塵。

28歲的塔克本季在小熊出賽136場，打擊三圍.266/.377/.464，攻擊指數0.841，敲出22轟、73分打點，wRC+為136，fWAR值為4.5。塔克生涯敲出147轟，入選4屆明星賽，拿下過1屆世界大賽冠軍、1座金手套獎與銀棒獎。

《EPSN》指出，塔克雖然下半季帶傷上陣，打擊率僅0.225，但他仍被預測在休季簽下可達4億美元的超狂大約；然而儘管實力不容置疑，但外界也發覺他身上微微散發著像倫登（Anthony Rendon）的氣息。倫登2020年與天使簽下7年2.45億美元大約（約新台幣75億），但在此之後不斷受傷，表現也一落千丈。

《EPSN》進一步點出，塔克已經連2年受到傷勢困擾，明年將滿29歲的他，Statcast數據指出在速度與防守範圍皆位於聯盟第26百分位；此外，他也沒有能代表球隊形象，成為招牌球星的人格特質，而這正是人們對於4億美元大約的球員所抱有的期待。

《EPSN》認為，道奇將是最適合塔克的去處，因為道奇最符合「願意砸錢」與「確實有需求」等兩大要件；另外，巨人也是另一個潛在合適的球隊。

