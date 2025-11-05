MLB》前MVP強打貝林傑能否重返洋基？美媒不看好、點出條紋軍擔憂

貝林傑。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕曾奪下國聯MVP的強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）休季成為自由球員，美媒《ESPN》撰文分析他來季最適合的落腳處，並直言重返洋基不是不可能，但恐怕有難度。

29歲的貝林傑本季在洋基出賽152場，打擊三圍.272/.334/.480，攻擊指數0.814，累積29轟、98分打點，跑出13次盜壘，wRC+為125，fWAR值為4.9。

《ESPN》指出，雖然貝林傑能勝任3個外野防區以一壘，但球隊仍會對他的打擊數據抱持懷疑態度，原因在於他今年在洋基球場繳出打擊率0.302、18轟、攻擊指數0.909的成績單，但在客場打擊率僅0.241，敲出11轟、攻擊指數0.715。

《ESPN》認為貝林傑最適合與洋基同城的紐約大都會，指出貝林傑能直接成為大都會的中外野手，「畢竟大都會都曾讓33歲內野手麥克尼爾（Jeff McNeil）客串外野了，而如果他們不與阿隆索（Pete Alonso）續約，貝林傑也能頂上一壘。」

另一潛在選項就是重返洋基，《ESPN》認為這樣的可能性還是存在，但如果洋基決定讓多明格茲（Jasson Dominguez）扛左外野、並讓大物瓊斯（Spencer Jones）守中外野的機會，那恐怕就不願意再給貝林傑一份長約。

《ESPN》直言，考量近年長約投資回報悽慘，如拉梅修（DJ LeMahieu）、希克斯（Aaron Hicks）與史坦頓（Giancarlo Stanton），即便貝林傑今年表現相當出色，洋基可能不想再次被「非超級巨星」類型選手的大約拖累。

