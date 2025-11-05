柯瑞率勇士戰太陽力阻3連敗、中職頒獎典禮登場 今日賽事預告與轉播

2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。（中職提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA例行賽有2場轉播，近期吞下2連敗的勇士，要在主場迎戰2連勝的太陽，究竟勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）能否率隊止敗？還是太陽能喜迎3連勝外加賞勇士3連敗？另外還有雷霆對上快艇的比賽，記得鎖定轉播！

中華職棒頒獎典禮將於11月5日在高雄萬豪酒店登場，這也是睽違30年再度於高雄舉行頒獎典禮，當天將揭曉年度3大獎項得主，包含年度MVP、最佳進步獎和新人王。

NBA

09：00 太陽VS勇士 緯來體育

12：00 雷霆VS快艇 緯來育樂

中華職棒

18：30 頒獎典禮 緯來體育

桌球

18：00 WTT冠軍賽 法蘭克福站 單打32強 （中） 愛爾達體育3台

20：20 WTT冠軍賽 法蘭克福站 單打32強 （下） 愛爾達體育3台

TPBL

19：00 攻城獅VS夢想家 MOMOTV

東超

19：00 烏蘭巴托野馬VS昌原LG獵隼 緯來精采

網球

20：00 WTA年終賽第五天 博斯運動一台

