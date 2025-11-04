三太子盃》娶某前氣勢旺！老將謝政鵬雙打送蛋開胡晉8強

謝政鵬與桑提蘭輕鬆晉級。（記者林正堃攝）



〔記者梁偉銘／台北報導〕即將於本月中旬結婚的「A鵬」謝政鵬，與日本好友桑提蘭（Akira Santillan）在2025台灣華國三太子國際男網挑戰賽初登場，就以6：0、6：2「送蛋」橫掃地主組合莊吉生／徐傳恩，「台日聯軍」強勢開胡晉級雙打8強，這也是謝政鵬自2019年三太子盃以來的賽史首勝。

「一開始我們很快投入比賽，因為桑提蘭今天單、雙打都有賽程，不想讓他那麼累。」左右開弓的謝政鵬／桑提蘭火力兇猛，開賽勢如破竹連下10局，早早奠定勝基，僅花49分鐘速戰速決，更展現「娶某前、生子後」的超旺氣勢，34歲的「A鵬」信心滿滿說：「其實我們的狀況一直不錯，沒想到今天實力很快展現出來，也不知道能這麼順利，希望手感延續下去。」

謝政鵬2016年搭檔楊宗樺留下三太子盃雙打冠軍，去年復出首輪止步，如今暌違6年再度奏捷，讓這位老將頗受鼓舞，「能回家裡比賽真的很開心，尤其到我這個年紀，同期球員大多退休了，還能跟好朋友一起奮戰，感覺相當特別。我雖然已經打了二十幾年，仍然渴望勝利，所以就一場一場來吧！」

