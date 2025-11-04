MLB》16年來如一日！好習慣造就世界最強投 山本由伸曝「黑色筆記本」由來

山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸在世界大賽燃燒小宇宙，幫助球隊完成2連霸，生涯首度獲得世界大賽MVP。山本由伸每次在比賽中都會查看筆記本，或是寫東西，成為外界熱議的焦點。本人接受訪問時也透露「黑色筆記本」的秘密。

「我每場比賽都是如此，」山本由伸日前接受日媒《Full Count》訪問時談到黑色筆記本時表示，自己都會把作戰方面的內容寫進本子裡，從12歲開始寫筆記，因為這是她國中棒球隊時的規定，球隊要求大家都要寫筆記，如果忘了寫的話，就會增加訓練量或是跑步，所以就養成了這樣的習慣。

請繼續往下閱讀...

山本由伸對筆記本有特別的選擇偏好，喜歡黑色且好拿的線圈環裝筆記本，這個習慣一寫就是16年，他會記錄投球時的觀察、自己的身體狀態，也會寫下對戰打者的攻擊策略，就是透過這些細心的準備，才造就了這名日本王牌投手，締造一項項的山本由伸傳說。

山本由伸在今年世界大賽面對藍鳥出賽3場拿下3勝，包含2場先發與1場後援，曾繳出一場9局失1分完投勝，合計17.2局被敲10支安打僅失2分自責分，投出15次三振，防禦率只有1.02，被打擊率為0.169、WHIP為0.68。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法