自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》16年來如一日！好習慣造就世界最強投 山本由伸曝「黑色筆記本」由來

2025/11/04 20:42

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸在世界大賽燃燒小宇宙，幫助球隊完成2連霸，生涯首度獲得世界大賽MVP。山本由伸每次在比賽中都會查看筆記本，或是寫東西，成為外界熱議的焦點。本人接受訪問時也透露「黑色筆記本」的秘密。

「我每場比賽都是如此，」山本由伸日前接受日媒《Full Count》訪問時談到黑色筆記本時表示，自己都會把作戰方面的內容寫進本子裡，從12歲開始寫筆記，因為這是她國中棒球隊時的規定，球隊要求大家都要寫筆記，如果忘了寫的話，就會增加訓練量或是跑步，所以就養成了這樣的習慣。

山本由伸對筆記本有特別的選擇偏好，喜歡黑色且好拿的線圈環裝筆記本，這個習慣一寫就是16年，他會記錄投球時的觀察、自己的身體狀態，也會寫下對戰打者的攻擊策略，就是透過這些細心的準備，才造就了這名日本王牌投手，締造一項項的山本由伸傳說。

山本由伸在今年世界大賽面對藍鳥出賽3場拿下3勝，包含2場先發與1場後援，曾繳出一場9局失1分完投勝，合計17.2局被敲10支安打僅失2分自責分，投出15次三振，防禦率只有1.02，被打擊率為0.169、WHIP為0.68。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中