學生棒球》BRPA挺進花蓮光復 為棒球夢再鋪滑壘墊

BRPA挺進花蓮光復，為棒球夢再鋪滑壘墊。（跑壘推廣協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕在光復地區發生馬太鞍事件後，社團法人中華民國基層跑壘推廣協會（BRPA）從新聞中得知，光復國中與光復國小兩支棒球隊因場地受損、缺乏正規球場而暫停訓練。對於這樣的情況，BRPA深感心疼，也深知「不中斷」對一支球隊的重要性——孩子的夢想不能被環境打斷。

因此，協會立刻行動，訂製兩組專業「滑壘墊」，捐贈給這兩所學校，讓孩子們即使在天候不佳或場地受限時，也能在體育館或室內空間進行滑壘、撲壘、滑接、撲接等技術訓練。

經過幾週的停課，當得知兩校恢復練球後，協會立即與校方聯繫，並於11月4日前往花蓮光復，親自為孩子們帶來一場生動的跑壘訓練課程。課程中，孩子們重新感受到奔跑的節奏與團隊的能量，而在課程結束後，兩組全新的「滑壘墊」也正式交到學校手中，象徵希望與延續。

此次捐贈特別感謝亞旭頂級汽車美容及多位善心人士的共同支持與捐助，讓這份溫暖能及時送達偏鄉，也再次展現台灣棒球圈的凝聚力與行動力。

