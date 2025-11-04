MLB》挑戰5年4度奪MVP 大谷翔平有望寫北美體壇罕見神壯舉

大谷翔平。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今年再度入選國聯年度MVP的最終候選名單，有望達成生涯第4座MVP與三連霸偉業。大聯盟官方節目《MLB Network》指出，大谷將有很大的機率可以寫下北美四大職業運動的罕見神壯舉。

大谷翔平將與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、簽下史上最高7.65億美元（約新台幣236億）合約的大都會強打索托（Juan Soto），爭奪國聯年度MVP。《MLB Network》記者佛達西（Tom Verducci）認為，這3人當中只有大谷是獨角獸。

佛達西盛讚大谷翔平能在打擊與投球兩端同時維持頂級水準，這是前所未見、未來也不一定再會看到的鬼神二刀流，他還是本季打出最多擊球初速至少100英哩的打者，也是能飆出聯盟第3多的百英哩火球的投手，這本來應該是絕對不會發生的事情，但大谷就是做到了。

大谷翔平在2021年、2023年以投打二刀流身分勇奪美聯MVP，2024年轉戰道奇，勇奪生涯首座國聯最有價值球員獎，他成為史上首位以指定打擊奪下MVP的球員，3度全票當選也成為史上第一人。

佛達西指出，如果大谷翔平能夠在5年內4度奪下年度MVP的話，他將為北美四大職業運動的史上第4人，他也希望投票的評審不要出現審美疲勞，千萬不要對大谷所締造的成就習以為常。大谷翔平曾在

球評楊恩（Chris Young）認為，大谷翔平目前處在「他還有什麼沒做到？」的境界，去年達成50轟、50盜，今年則是在二刀流的情況下敲出55轟，刷新自己生涯單季最多轟紀錄，他也說道：「在大谷還在這個聯盟時，其他選手要怎麼樣才能從他手中搶走MVP？是不是得做到60轟、60盜才行？」

