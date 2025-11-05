中職》林安可不克出席頒獎典禮 年度MVP「無人親領」！

林安可。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職年度頒獎典禮今晚6點半在高雄萬豪酒店登場，但最受矚目的年度MVP將成為「無人親領」一屆。3名入圍者中，樂天桃猿威能帝與中信兄弟羅戈已返國，林安可也透過統一獅球團表達不克出席，使得今年的個人最大獎確定只能由他人代領。

繼味全龍徐若熙之後，林安可前天由聯盟宣告行使旅外自由球員資格，但他未像徐若熙在宣告後就發表聲明，外界僅透過獅隊領隊蘇泰安轉述，得知他很想把握難得的旅外機會，所以婉拒球團的換約提案，仍決定行使權利。林安可本季繳出23轟和73分打點，兩項都居獅隊之冠，更在季後挑戰賽對威能帝單場雙響砲，只可惜獅隊最終遭樂天桃猿3連勝翻盤，未能進入台灣大賽。

請繼續往下閱讀...

目前以威能帝奪下年度MVP的希望最濃厚，他本季先發26場共投170局，累計15勝2敗，並飆出168K，勇奪勝投王與三振王，且防禦率2.01、每局被上壘率0.91，整體表現亮眼。威能帝在榮膺台灣大賽MVP後，若能再摘下年度MVP大獎，將是中職史上第4位同時包辦這兩項大獎的球員，前3人為1996年統一獅郭進興、2015年Lamigo桃猿林智勝、2018年Lamigo桃猿陳俊秀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法