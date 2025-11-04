自由電子報
體育 即時新聞

中國棒球聯賽明年開打 這隊LOGO太「象」中信兄弟引熱議

2025/11/04 22:41

網友指出，2026年1月舉行的CPB聯賽有5隊參賽。（擷取自臉書 CBL中國棒球聯賽）網友指出，2026年1月舉行的CPB聯賽有5隊參賽。（擷取自臉書 CBL中國棒球聯賽）

〔即時新聞／綜合報導〕中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，網友指出，創始5隊的其中2隊有台灣企業資助，然而中信集團贊助的上海兄弟，其隊徽與中職中信兄弟相似，恐怕會引起象迷不滿，另外也有人發現，CPB在社群平台發文宣傳時，將北市地標台北101與中國其他著名建築部並列，趁機吃台灣豆腐。

有網友發現，CPB在社群平台「小紅書」發文時偷吃台灣豆腐，使用了台北101的圖像。（擷取自PTT棒球版）有網友發現，CPB在社群平台「小紅書」發文時偷吃台灣豆腐，使用了台北101的圖像。（擷取自PTT棒球版）

網友在臉書發文說，2026年1月舉行的CPB立春聯賽預計5隊參賽，分別是長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚以及福州海俠，其中長沙黑皮由旺旺集團贊助，以「象」作為Logo的上海兄弟背後則是中信集團。

此篇PO文引起網友討論，有人留言批評：「也太沒有道德感了吧？上海兄弟的logo就跟中信兄弟很像，可以這樣玩喔？」網友回覆他：「你知道辜董是這個聯盟的幕後推手嗎？上海兄弟和中信兄弟應該算是親兄弟。」

熱門社群平台threads上面也有網友評論說「上海華信兄弟&中信兄弟，聽說爸爸是同一個人，爸爸有個中國夢」，另一名網友則質疑「飯店爪的球迷真的能忍受象就這樣被搬過去用嗎？」

另外還有PTT棒球版網友發現，CPB在中國社群平台「小紅書」發文廣告時偷吃台灣豆腐，圖中除了北京天壇、上海東方明珠廣播電視塔、上海環球金融中心等建築物之外，竟還出現了台北市地標「台北101」，圖中文字則寫著「CPB中國棒球城市聯賽俱樂部揭密倒計時」、「快來PICK你的球隊主場」。

這張圖引起版友噓文，有人說「把台北101放進中國聯賽是什麼意思？」、「這圖有101也太誇張...」，也有人直言「原本就因為搞掉林**對辜很感冒了，現在直接唾棄到底，嘔嘔」。

