MLB》與小熊分道揚鑣 日籍強投今永昇太投入自由市場

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）消息指出，32歲小熊日籍強投今永昇太已經與球隊分道揚鑣，投身自由球員市場。

今永昇太在2024年與小熊簽下4年5300萬美元的合約，據《ESPN》記者羅傑斯指出，小熊拒絕執行球隊選項將其合約延長至第5年，2026-2028年總值5700萬美元的合約，這也觸發了今永的2026年1500萬美元的球員選項，但他同樣選擇拒絕行使，這也讓今永確定成為自由球員。

今永昇太去年從日職轉戰大聯盟加盟小熊，首年他就展現不俗身手，新人年就入選明星賽，上季出賽29場先發，拿下15勝3敗，防禦率2.91，173.1局送出174K，每局被上壘率1.02。賽季15勝追平2007年的松坂大輔，並列日本投手在大聯盟新人年的第3多勝，僅次2012年達比修有、2016年前田健太的16勝。

成為二年級生的今永昇太本季表現不如第一年，出賽25場繳出9勝8敗、防禦率3.73的成績，主投144.2局投出117次三振，挨了31轟寫生涯單季最多，每局被上壘率0.99，被打擊率為0.218。今永本季首度隨隊打進季後賽，出賽2場吞下1敗，合計6.2局失6分，被敲出3支全壘打，投出3次三振，防禦率為8.10。

