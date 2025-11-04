樂天桃猿奪球團史上首冠！今赴中壢仁海宮「還願」感謝媽祖庇佑

樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團今由市長張善政（左4）陪同至中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕樂天桃猿隊奪下2025中華職棒總冠軍，這是隊史第八冠、樂天接手後首座冠軍，也是睽違6年再次登頂，在台灣大賽主場賽事第4戰，由桃園慈護宮及中壢仁海宮一起至球場辦理「雙媽會」，保佑球隊順利奪冠；繼桃園市政府與球團2日舉辦「封王遊行活動」，樂天桃猿球團今（4）日下午由桃園市長張善政陪同前往中壢仁海宮參拜還願，感謝「中壢媽」在球季期間的庇佑。

今年3月中華職棒賽季前，桃市府與樂天桃猿球團即至中壢仁海宮進行祈福儀式，且在賽季中球團與仁海宮多次聯手，讓「中壢媽」進到球場應援庇佑，保佑球隊順利奪冠。奪下總冠軍後，張善政今日與球團前往仁海宮還願，感謝仁海宮對於球隊的支持，更感謝中壢媽在球季期間的庇佑，希望球隊能好好休息、備戰，在下一個球季繼續努力，朝連霸之路邁進。

樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，感謝有媽祖、眾神明的加持，球團相信比賽不到最後一刻，真的不能放棄；另外平常的努力也是要繼續保持，今年將美好的結果向神明媽祖分享，未來希望能有更好的成績展現。

中壢仁海宮董事長王介禧提到，樂天桃猿堅強的實力奪下總冠軍，棒球在桃園已成為全民運動，仁海宮將宗教、體育連結，象徵桃園市多元發展上的包容與創意，未來也將持續與球團合作，為桃園爭光。

市府體育局長許彥輝說，桃園市政府接續於11月7至9日將於樂天桃園棒球場辦理「2025桃園亞洲職棒交流賽」，可說是明年WBC的前哨站，比賽的對戰組合11月7日為韓國KT巫師對戰日本樂天金鷲、11月8日台灣樂天桃猿對戰日本樂天金鷲、11月9日台灣樂天桃猿對戰韓國KT巫師，除了精彩的賽事，安排啦啦隊應援、市民贈票與球迷互動體驗區等活動，邀請球迷朋友一同參與。

樂天桃猿今年3月迎來中華職棒首場比賽前，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。（資料照，記者李容萍攝）

桃園慈護宮及中壢仁海宮日前一起至球場辦理「雙媽會」，保佑樂天桃猿球隊順利奪冠。（資料照，記者李容萍攝）

樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團前往中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）

