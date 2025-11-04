自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

樂天桃猿奪球團史上首冠！今赴中壢仁海宮「還願」感謝媽祖庇佑

2025/11/04 22:58

樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團今由市長張善政（左4）陪同至中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團今由市長張善政（左4）陪同至中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕樂天桃猿隊奪下2025中華職棒總冠軍，這是隊史第八冠、樂天接手後首座冠軍，也是睽違6年再次登頂，在台灣大賽主場賽事第4戰，由桃園慈護宮及中壢仁海宮一起至球場辦理「雙媽會」，保佑球隊順利奪冠；繼桃園市政府與球團2日舉辦「封王遊行活動」，樂天桃猿球團今（4）日下午由桃園市長張善政陪同前往中壢仁海宮參拜還願，感謝「中壢媽」在球季期間的庇佑。

今年3月中華職棒賽季前，桃市府與樂天桃猿球團即至中壢仁海宮進行祈福儀式，且在賽季中球團與仁海宮多次聯手，讓「中壢媽」進到球場應援庇佑，保佑球隊順利奪冠。奪下總冠軍後，張善政今日與球團前往仁海宮還願，感謝仁海宮對於球隊的支持，更感謝中壢媽在球季期間的庇佑，希望球隊能好好休息、備戰，在下一個球季繼續努力，朝連霸之路邁進。

樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，感謝有媽祖、眾神明的加持，球團相信比賽不到最後一刻，真的不能放棄；另外平常的努力也是要繼續保持，今年將美好的結果向神明媽祖分享，未來希望能有更好的成績展現。

中壢仁海宮董事長王介禧提到，樂天桃猿堅強的實力奪下總冠軍，棒球在桃園已成為全民運動，仁海宮將宗教、體育連結，象徵桃園市多元發展上的包容與創意，未來也將持續與球團合作，為桃園爭光。

市府體育局長許彥輝說，桃園市政府接續於11月7至9日將於樂天桃園棒球場辦理「2025桃園亞洲職棒交流賽」，可說是明年WBC的前哨站，比賽的對戰組合11月7日為韓國KT巫師對戰日本樂天金鷲、11月8日台灣樂天桃猿對戰日本樂天金鷲、11月9日台灣樂天桃猿對戰韓國KT巫師，除了精彩的賽事，安排啦啦隊應援、市民贈票與球迷互動體驗區等活動，邀請球迷朋友一同參與。

樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團今由市長張善政（左4）陪同至中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團今由市長張善政（左4）陪同至中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）

樂天桃猿今年3月迎來中華職棒首場比賽前，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。（資料照，記者李容萍攝）樂天桃猿今年3月迎來中華職棒首場比賽前，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。（資料照，記者李容萍攝）

樂天桃猿今年3月迎來中華職棒首場比賽前，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。（資料照，記者李容萍攝）樂天桃猿今年3月迎來中華職棒首場比賽前，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝。（資料照，記者李容萍攝）

桃園慈護宮及中壢仁海宮日前一起至球場辦理「雙媽會」，保佑樂天桃猿球隊順利奪冠。（資料照，記者李容萍攝）桃園慈護宮及中壢仁海宮日前一起至球場辦理「雙媽會」，保佑樂天桃猿球隊順利奪冠。（資料照，記者李容萍攝）

桃園慈護宮及中壢仁海宮日前一起至球場辦理「雙媽會」，保佑樂天桃猿球隊順利奪冠。（資料照，中壢仁海宮提供）桃園慈護宮及中壢仁海宮日前一起至球場辦理「雙媽會」，保佑樂天桃猿球隊順利奪冠。（資料照，中壢仁海宮提供）

樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團前往中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）樂天桃猿奪下球團史上首座總冠軍，球團前往中壢仁海宮進行奪冠還願活動。（記者李容萍攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中