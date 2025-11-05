自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》「上海兄弟」隊徽太「象」 網友洗版中信兄弟粉專：糟蹋球迷

2025/11/05 07:40

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，中信集團贊助的上海兄弟隊徽（圖左），與中職中信兄弟（圖右）相似，引發外界熱議。（圖擷自網路）中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，中信集團贊助的上海兄弟隊徽（圖左），與中職中信兄弟（圖右）相似，引發外界熱議。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，中信集團贊助的上海兄弟，其隊徽與中職中信兄弟相似，引發外界熱議。在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。

在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。（圖擷自臉書）在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。（圖擷自臉書）

「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，但聯賽尚未開打便引發台灣球迷強烈反彈，因為「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度相似，連「象」的主題也幾乎一模一樣。網友也質疑，長沙黑皮由旺旺集團贊助，上海兄弟背後則是中信集團。近日在PTT及threads等社群都有許多網友議論。

在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。（圖擷自臉書）在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。（圖擷自臉書）

目前查看「兄弟Fans Club」臉書的最新兩則發文都可看到，許多網友批評「為什麼要黃色+兄弟+象」、「『兄弟』、『象』是中職草創的精神，就像統一獅，現在把這個草創精神象徵符號移植到另一個聯盟是怎樣？」、「這個會不會太不避嫌了，換個吉祥物，換個顏色，我都算你過欸」、「不可能有上海兄弟吧⋯⋯不要鬧了好嗎」、「不是有錢就可以亂搞欸」。

也有網友直言「請球團說明清楚！」、「球迷不會同意球員邊喝酒邊打球，也不會同意中信把『兄弟』名和『象』吉祥物到對岸複製」、「請改名字回中信鯨 不要再吃兄弟迷的紅利了」、「幫敵國發展棒球甚至創球隊糟蹋兄弟迷，請問這是什麼心態？」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中