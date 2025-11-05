棒球》「上海兄弟」隊徽太「象」 網友洗版中信兄弟粉專：糟蹋球迷

中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，中信集團贊助的上海兄弟隊徽（圖左），與中職中信兄弟（圖右）相似，引發外界熱議。（圖擷自網路）

〔即時新聞／綜合報導〕中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，中信集團贊助的上海兄弟，其隊徽與中職中信兄弟相似，引發外界熱議。在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。

在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。（圖擷自臉書）

「中國棒球城市聯賽」（CPB）明年開打，但聯賽尚未開打便引發台灣球迷強烈反彈，因為「上海兄弟」隊徽設計與中職「中信兄弟」高度相似，連「象」的主題也幾乎一模一樣。網友也質疑，長沙黑皮由旺旺集團贊助，上海兄弟背後則是中信集團。近日在PTT及threads等社群都有許多網友議論。

在中信兄弟臉書粉專「兄弟Fans Club」底下也湧入網友留言洗版，怒批「把兄弟跟象拿去中國敵國給人用是三小」、「請不要玷污兄弟象，搞什麼上海兄弟」。（圖擷自臉書）

目前查看「兄弟Fans Club」臉書的最新兩則發文都可看到，許多網友批評「為什麼要黃色+兄弟+象」、「『兄弟』、『象』是中職草創的精神，就像統一獅，現在把這個草創精神象徵符號移植到另一個聯盟是怎樣？」、「這個會不會太不避嫌了，換個吉祥物，換個顏色，我都算你過欸」、「不可能有上海兄弟吧⋯⋯不要鬧了好嗎」、「不是有錢就可以亂搞欸」。

也有網友直言「請球團說明清楚！」、「球迷不會同意球員邊喝酒邊打球，也不會同意中信把『兄弟』名和『象』吉祥物到對岸複製」、「請改名字回中信鯨 不要再吃兄弟迷的紅利了」、「幫敵國發展棒球甚至創球隊糟蹋兄弟迷，請問這是什麼心態？」

