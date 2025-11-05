MLB》生涯第二次重大手肘手術！日本巨投達比修有新賽季報銷

達比修有動刀，預計缺席12到15個月。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟報導指出，日籍5屆明星投手達比修有動刀進行內部支撐（internal brace）手術，來修復他的右手肘尺側副韌帶，預計將得休息12到15個月，代表他新賽季將會報銷。

達比修有在自己的社群軟體上宣布，自己在上個禮拜三給麥斯特（Keith Meister）醫師執刀，來修復自己的屈腱，並在尺副韌帶裝上內部支架。自己會盡力進行復健，來確保未來可以舒服的投球。

本次的手術是達比修有生涯第二度進行的手肘重大手術，他上一次動了TJ手術後缺席了2015年賽季，在2018年他也曾動過手肘關節鏡手術，2023年賽季結束後，他則是進行可體松注射來治療自己的骨刺。

目前還不確定達比修有在康復後的未來如何，他跟教士隊的合約還剩下3個賽季，過去3年他飽受傷病困擾，今年也曾因為手肘發炎缺陣3個月，他曾說自己的手肘不適讓他不確定未來能夠投多久，今年達比修有先發15場，防禦率高達5.38。

達比修有生涯在大聯盟累積許多實績，包含13個賽季、115勝、2075K，防禦率3.65，他在今年超越黑田博樹，成為日、美合計最多勝的投手（目前208勝）。達比修有新賽季的缺陣將使教士不得不思考輪值的選項，讓原本休賽季教士就得面對的問題變得更加麻煩。

