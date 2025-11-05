自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》蒙塔斯動刀明年恐報銷 仍執行下賽季5.2億約續留大都會

2025/11/05 07:41

蒙塔斯。（資料照，美聯社）蒙塔斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會右投蒙塔斯（Frankie Montas）今年球季後段動手肘手術，預計2026年可能會整季報銷。根據紐媒《SNY》報導，蒙塔斯執行明年1700萬美元（約新台幣5.2億）的選擇權續留大都會。

蒙塔斯去年12月以3年3400萬美元加盟大都會，今年開季就出現闊背肌拉傷，直到6月24日才完成本季大聯盟初登板。蒙塔斯在前7場先發表現不佳，這段期間的防禦率為6.68、共被擊出7發全壘打，讓他因此掉出先發輪值，改從中繼角色出發。

但蒙塔斯在8月下旬因右手肘尺側副韌帶（UCL）傷勢，本季提前報銷。蒙塔斯也動手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John手術），預計2026年賽季報銷。

現年32歲的蒙塔斯本季出賽9場有7場先發，拿到3勝2敗、防禦率6.28，共投38.2局賞32次三振，被打擊率2成98，每局被上壘率為1.60。蒙塔斯去年效力紅人和釀酒人，整季先發30場，拿到7勝11敗、防禦率4.84的成績。

生涯在大聯盟共10個賽季的蒙塔斯，共169場出賽中有136場先發，累積47勝48敗、平均防禦率4.20。蒙塔斯曾待過運動家、洋基、紅人、釀酒人、大都會等球隊。

