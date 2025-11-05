MLB》釀酒人不留11勝左投昆塔納 拒給明星捕手康崔拉斯3.7億約

康崔拉斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天不執行一壘手霍斯金斯（Rhys Hoskins）、先發左投昆塔納（Jose Quintana）的明年共同選擇權，讓兩人都進入自由市場。釀酒人也不執行主戰捕手康崔拉斯（William Contreras）下賽季1200萬美元（約新台幣3.7億元）的球團選擇權，但球隊仍會留住這位兩屆明星捕手。

現年36歲的昆塔納本季先發24場，拿到11勝是全隊第三多，防禦率3.96，共投131.2局賞89次三振，被打擊率2成41，每局被上壘率為1.29。釀酒人不執行明年1500萬美元的共同選擇權，將以200萬美元買斷。

現年32歲的霍斯金斯本季受到左手拇指扭傷缺陣2個月，今年出賽90場是近4年新低，交出12轟、43分打點，打擊率2成37，整體攻擊指數（OPS）為0.748，霍斯金斯也沒有進入球隊季後賽名單。釀酒人不執行霍斯金斯明年1800萬美元的共同選擇權，將以400萬美元買斷。

昆塔納。（資料照，法新社）

康崔拉斯今年因接球手的中指骨折，仍帶傷上陣拚戰，本季出賽150場中蹲捕128場，打擊上交出17轟、76分打點，打擊率2成60的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.754。

康崔拉斯本季薪水為600萬美元，明年擁有1200萬美元的共同選擇權，買斷金為10萬美元。若釀酒人執行選擇權，雙方可以避免薪資仲裁。但釀酒人選擇不執行共同選擇權。

根據《美聯社》指出，若康崔拉斯在美國時間11月21日前收到明年合約，將具備薪資仲裁資格，康崔拉斯預計在2027年賽季結束後獲得自由球員資格。

釀酒人今年例行賽豪取97勝是全大聯盟最佳，最後在國聯冠軍賽遭道奇橫掃。

霍斯金斯。（資料照，美聯社）

