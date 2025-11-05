MLB》本季連31盜破紀錄！ 回春的「故事哥」續領紅襪17億肥約

史托瑞選擇執行紅襪剩下2年約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪「故事哥」史托瑞（Trevor Story）在今年締造聯盟連續盜壘成功紀錄，並敲出25轟繳出近3年的最佳回春表現，他選擇執行合約，以2年5500萬美元（約新台幣17億）續留紅襪。

史托瑞在今年前31次盜壘嘗試全部成功，打破先前由費城人球星透納（Trea Turner）締造的前30盜成功紀錄，史托瑞在第32次盜壘嘗試才失敗，最終單季累積31盜，寫下生涯新高。

史托瑞在離開洛磯後與紅襪簽下一張6年1.4億美元的合約，不過在前3個賽季史托瑞受到傷勢影響，加起來只有出賽163場，但本季他出賽157場，敲出25轟96分打點，打擊率2成63，標準化攻擊指數（OPS+）104，是球隊進攻面上倚重的戰力。不過在防守面上，史托瑞的出局製造值（OAA）為-9，在全大聯盟排名PR3。

原本史托瑞在今年球季可以選擇跳脫合約，而紅襪可以在他跳脫合約後，改為多給他1年2500萬美元合約把他留下，不過史托瑞確定執行合約，代表他接下來2026與2027賽季將續留紅襪，走完原本的6年約。

根據《ESPN》報導指出，由於最近幾年史托瑞傷病纏身，因此下週將滿33歲的他，執行合約是件再合理不過的事情（因為預期跳脫將無法領到更大的合約），而在柏格曼（Alex Bregman）選擇退出合約後，史托瑞留下也能帶給球隊穩定性。

