體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平明星效應太狂！ 道奇率大聯盟贊助破20億美元大關

2025/11/05 08:17

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《Forbes》報導，美國職棒大聯盟在2025年創下贊助收入新高，史上首度突破20億美元（約新台幣618億）大關，主要推力來自洛杉磯道奇隊。

根據贊助分析機構《SponsorUnited》近日公布的《2025 MLB行銷合作報告》，各球隊總贊助收入達20.5億美元，較2024年成長9%，較2022年更大增68%。MLB也成為北美僅次於NFL，第二個球隊贊助收入突破20億美元的職業聯盟。

全聯盟的新收入持續湧入，球團陸續簽下球衣袖標（PJP）高價贊助案，平均每年可創造約1700萬美元收益。截至2025年，30支球隊中已有28支簽下袖標贊助，與2023年僅有53%相比，成長幅度驚人。

報告指出，在各產業贊助來源中，金融服務業以2.84億美元位居首位，占總額14%，其次是酒類飲品（1.67億）、保險（1.64億）、汽車（1.46億）與醫療保健（1.3億）。若看年度成長幅度，零售業增幅最大，較2024年成長32%，達9700萬美元；科技業則成長21%，達1.03億美元。

《SponsorUnited》創辦人暨執行長林區（Bob Lynch）表示，今年球隊贊助收入的爆發性成長主要歸功於洛杉磯道奇。根據預測，道奇將成為北美第一支年度贊助收入突破2億美元的球隊。

道奇目前擁有76個贊助品牌，其中包含20個日本品牌與2025年新增的6筆合作，充分顯示簽下大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希所帶來的商業效應。林區指出：「如果把道奇的成長排除在外，整個聯盟的贊助收入年增約6.5%，與其他主要職業聯盟的增幅相近。」

道奇成功利用大谷翔平的超級明星效應。根據《Sportico》報導，大谷2025年的個人代言收入高達1.02億美元。不過若以代言件數計算，2025年全壘打王、西雅圖水手捕手羅里（Cal Raleigh）以17件居首，其次是小熊隊透納（Justin Turner）（16件）、水手的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）（15件）、道奇貝茲（Mookie Betts）（12件），賈吉（Aaron Judge）、林多（Francisco Lindor）與赫南德茲（Kike Hernandez）並列11件。

