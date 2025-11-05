世界大賽》G7上演大場面 馬恩西透露裁判差點把道奇左投趕出場

世界大賽G7，道奇左投羅布列斯基丟觸身球，引發雙方衝突。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽和藍鳥大戰7場，最後逆轉奪冠。兩隊在生死戰G7一度因道奇左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）丟觸身球，引發板凳清空。道奇三壘手馬恩西（Mac Muncy）今天在美國棒球節目「Foul Territory」中透露，裁判當時差點就要把羅布列斯基趕出場。

該場生死第7戰，道奇日本巨星大谷翔平3局下挨三分砲後退場，由羅布列斯基接替投球。4局下1出局時，羅布列斯基先對藍鳥吉梅涅茲（Andrés Giménez）丟近身球，而且不滿對方有伸出手刻意要碰球，該打席第5顆球直接砸中對手，引發雙方板凳清空，馬恩西立即把羅布列斯基拉開，沒有造成更大的衝突，當下也沒有人被趕出場。羅布列斯基該場比賽後援1.1局賞2次三振，被敲2安無失分。

請繼續往下閱讀...

世界大賽G7，道奇左投羅布列斯基丟觸身球，引發雙方衝突。（資料照，美聯社）

馬恩西今天在「Foul Territory」中還原當下衝突狀況，「我當下反應是，『太好了，別退縮，去跟他對上。』但下一秒就想到，我們需要他留在比賽，需要他面對更多打者。」

「裁判們都走過來跟我說，『如果不是你把他拉開，我們大概就要把他趕出場了』。」馬恩西表示，「你也知道那種挑釁規則是怎麼運作，如果你是挑起那個衝突的人，通常會被趕出場，雖然那可能不是你的錯。」

馬恩西說，「我知道我們還需要他再面對一到兩位、甚至是三位打者，根據那段打線的情況，我心想著，『我得要把他拉開，確保他還能繼續留在比賽中。』隔天我跟他談話，他就說，『是的，我很感謝』。」

世界大賽G7，道奇左投羅布列斯基丟觸身球，引發雙方衝突。（資料照，法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法