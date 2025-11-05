自由電子報
MLB》有始有終！開幕戰+最終戰都有登板 山本由伸寫紀錄比肩拍賣哥、瘋邦

2025/11/05 09:49

山本由伸世界大賽G7「中0日」登板，幫助道奇拿下冠軍。（資料照，法新社）山本由伸世界大賽G7「中0日」登板，幫助道奇拿下冠軍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕幫助洛杉磯道奇拿下2連霸的日籍王牌山本由伸，今年球季「有始有終」，在開幕戰與世界大賽最終戰都有上場，寫下大聯盟紀錄。

道奇今年在東京進行海外開幕戰，當時山本由伸主投5局僅失1分送出4K，收下本季首勝，而在世界大賽G7殊死戰，前一日已繳出6局好投的他，在最終戰「中0日」登板，後援2.2局只被敲1支安打沒有失分奪下勝投，幫助球隊拿下世界大賽冠軍，並榮獲世界大賽MVP。

無論是第1場或最後一場比賽，都能看到山本由伸登板的身影，而根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，山本成為大聯盟史上第17位能在開幕戰與世界大賽最後一場比賽都上場投球的選手，也是自1961年擴編年代後的第7人，包括「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）、「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）、傳奇名投吉布森（Bob Gibson）等人都達成過此紀錄。

山本由伸今年結束旅美第2個球季，總計30場的出賽皆擔任先發，173.2局送出201次三振，戰績12勝8敗，防禦率2.49，ERA+167，球季結束後入選國聯塞揚獎，將與費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）以及海盜王牌史基斯（Paul Skenes）爭奪。

山本由伸今年3月擔任東京海外開幕戰的先發投手。（資料照，美聯社）山本由伸今年3月擔任東京海外開幕戰的先發投手。（資料照，美聯社）

